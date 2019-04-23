Требования к Зеленскому, языковой закон и возвращение Савченко – депутаты собрались на заседание

В БПП надеются, что новый глава государства поддержит европейский путь

Украинские нардепы сегодня впервые собрались в стенах Верховной Рады после завершения президентских выборов. Делились впечатлениями, обсуждали приоритеты, которые будут стоять перед новым главой государства. На что советуют обратить внимание Владимиру Зеленскому народные избранники и когда будут голосовать за языковой закон – выясняли корреспонденты "Сегодня".



Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл повестку дня словами волеизъявления украинцев. По его словам, с очередным тестом на демократию страна справилась.

"Полностью соответствует европейским традициям. Ведь мы помните, что во время предыдущих выборов такой практики у нас не было. Поэтому приветствую всех с завершением президентских выборов и надеюсь, что политические эмоции отойдут и мы сможем перейти к конструктивной и системной работе Верховной Рады Украины", – заявил Андрей Парубий.

Во фракции БПП подчеркнули – передача власти состоялась исключительно демократическим путем. Здесь надеются, что новый глава государства поддержит европейский путь, который избрала Украина.

"Хочу поблагодарить всех, кто пришел на избирательные участки, хочу поблагодарить 4 млн, проголосовавших за Петра Порошенко и за независимую сильную Украину. Несомненно команда Порошенко и в дальнейшем будет стоять на защите всех достижений последних 5 лет и прежде всего – на защите возвращения украинцев в круг европейских народов, сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО", – заверил народный депутат, председатель фракции "Блок Петр Порошенко" Артур Герасимов.

В Народном фронте заявляют от нового президента ждут обнародования стратегии действий на первые сто дней и на год вперед. В условиях военной агрессии со стороны России медлить с этим нельзя – считают представители политической силы.

"Ключевая задача новоизбранного президента – возвращение оккупированных территорий и защита страны от российской вооруженной агрессии. Это самое сложное и самое важное задание. Мы защитим все достижения, которые дались украинскому народу потом и кровью. Президент, правительство и парламент должны работать вместе и вести страну к успеху", – отметил народный депутат, председатель фракции Народный фронт Максим Бурбак.

Олег Ляшко обратил внимание на повышение уровня жизни украинцев – как снижение тарифов, рост зарплат и пенсий, поддержка нацпроизводителя. Одна из главных задач нового президента, по мнению лидера Радикальной Партии, – уничтожение коррупции.

"Конец эпохи бедности – это первоочередной пересмотр меморандума с МВФ, снижение цен на газ и на коммунальные тарифы. Согласно Конституции, президент имеет право отменять решения правительства. Конец эпохи бедности – это радикальное изменение экономической политики в интересах национального производства, это немедленный пересмотр бюджета, чтобы вычистить оттуда все коррупционные схемы и сэкономленные миллиарды – повышение зарплат, перерасчет пенсий, на жилье для молодежи и восстановления справедливости. Конец эпохи жадности и бедности должен наступить сейчас", – говорит народный депутат, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

Результаты выборов – это урок для власти. Народные избранники и чиновники задуматься над тем – к чему прежде всего стремятся украинцы – отметил глава Оппозиционного блока Вячеслав Новинский.

"Украинцы дали свою оценку власти. В такой ситуации Верховная Рада должна услышать тот сигнал, который послал народ, осознать свою ответственность за возвращение доверия к государству и его институтам. Уверен, что все мы должны наконец сосредоточить свои усилия на достижении мира и восстановления Украины, приложить максимум усилий для восстановления экономики, восстановления промышленного производства и повышения социальных стандартов. И наконец защитить права и свободы граждан Украины", – заявил народный депутат, председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

После освобождения из-под ареста в Верховной Раде появилась Надежда Савченко. Впервые за год. Журналистам рассказала – программу нового президента Владимира Зеленского поддерживает и планирует идти на парламентские выборы.

"Со своей политической силой – общественная политическая платформа Надежды Савченко. Этого достаточно для того чтобы идти на честные выборы. Народных депутатов кроме меня в моей политической силе нет", – отметила Савченко.

Почти целый день Верховная Рада рассматривала поправки в закон о функционировании государственного языка. Предварительно – за него будут голосовать в четверг.

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