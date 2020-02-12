Возвращение украинского посла в Москву: в МИД "обломали" желания России

В МИДе напомнили оккупантам, что агрессия против Украины все еще не прекращена

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В 2015 году Украина отозвала посла из России и там остались только консулы. Теперь в Москве заговорили о желании взаимного с Киевом возвращения послов. Однако в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не планируют отправлять посла в РФ.

Об этом сообщает "Укринформ".

Официальный Киев считает, что для этого нет оснований, поскольку Россия все еще продолжает свою агрессию в отношении Украины.

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"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупацию Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", – говорится в ответе МИД Украины на соответствующий журналистский запрос.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в России заговорили о взаимном возвращении послов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва не против возобновления полноценной дипломатии между странами. Эти намерения подтвердили и в Кремле.

Напомним, в феврале 2015 года посол России в Украине Михаил Зурабов был вызван для консультаций в Москву в связи с обострением ситуации на Донбассе и необходимостью всестороннего анализа сложившегося положения. Вернулся он в Киев только в июне. В 2016 году Путин уволил Зурабова.

Смотрите также фрагмент эксклюзивного интервью телеканалу "Украина 24", в которой новый глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, что Зеленский искренне хочет прекратить войну:

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