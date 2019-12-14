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"Вперед и вверх": Зеленский заявил, что в 2020 году темп перемен в Украине будет нарастать

14 декабря, 20:26

По словам президента, заколдованный круг развития разомкнули

/ Фото: Getty Images

В 2020 году в Украине будет нарастать темп перемен. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в колонке для НВ, которая была опубликована 14 декабря.

Он прокомментировал озвученную им "формулу будущего для Украины", которая предполагает пять направлений.

"Мы так долго откладывали настоящие перемены, что сегодня должны делать все и сразу, не тратя времени на договорняки и коррупционные схемы. Мы уже начали воплощать в жизнь этот подход. Можно сколько угодно смеяться над "турборежимом" работы власти, но нельзя не признать: в стране идут перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков. В 2020‑м темп перемен будет только нарастать – по всем пяти направлениям", – написал он.

По словам президента, "заколдованный круг развития разомкнули".

"Теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!" – подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал пять главных факторов для развития Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре Зеленский утвердил цели для устойчивого развития Украины до 2030 года. Глава государства поручил обеспечить национальные интересы в развитии экономики и рост уровня жизни.

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