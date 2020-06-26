Впервые на такой должности была женщина: Зеленский уволил замглавы СВР

Чиновники даже год не поработали на своих должностях

Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей Службы внешней разведки Украины, подписав соответствующие указы.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, Зеленский одним указом уволил с должности заместителя главы СВР Сергея Трегубенко, а другим освободил от аналогичной должности Екатерину Слядневу.

Напомним, она была назначена в конце июля прошлого года и не продержалась на месте даже года. Отметим одну особенность: Сляднева – первая женщина на такой должности не только в СВР, но и во всех разведорганах Украины. Она занималась поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВР, вопросами социальной защиты сотрудников разведки. Кроме того, экс-чиновница возглавляла рабочую группу по разработке проекта нового закона "О разведке", который должен устранить недостатки действующих нормативно-правовых актов, четко разграничить полномочия и обязанности разведывательных органов государства, создать законодательную основу практического взаимодействия с партнерскими службами стран НАТО и ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 июня глава государства представил нового главу Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. По его словам, новый главный разведчик страны имеет отличную профессиональную подготовку, высокий уровень образованности, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах. Гарант рассчитывает, что при Кондратюке разведка усилит защиту национальных интересов в условиях гибридной войны России против Украины. Также Зеленский поручил добыть развединформацию для переговоров по Донбассу.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама