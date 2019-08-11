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Впервые за 20 лет: СМИ рассказали об уникальности визита Нетаньяху в Украину

Сегодня, 15:27

Поездка запланирована на 18-19 августа

/ Фото: AFP

Стали известны новые подробностивизита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит будет двухдневным, продлится 18-19 августа и будет даже кое в чем уникальным. Как оказалось, глава правительства Израиля совершит первый за 20 лет визит в Украину, сообщает Jewish Press.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с двухдневным визитом на следующей неделе. Поездка, запланированная на 18-19 августа, будет первым визитом Нетаньяху в Киев в течение 20 лет", – говорится в сообщении.

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Кроме того, Нетаньяху будет первым мировым лидером, который встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Впервые за 20 лет: СМИ рассказали об уникальности визита Нетаньяху в Украину

Новости "Сегодня" сообщали, что Нетаньяху не только встретится с Зеленским, но и примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях

Ранее сообщалось, что Израиль готов помирить Украину с Россией, и Нетаньяху объяснил как.

Также напомним, что Нетаньяху по телефону поздравил Зеленского с победой на выборах президента еще до официального оглашения результатов.

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Источник: Укринформ

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