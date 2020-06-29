Впервые за семь лет: Украина и Венгрия заговорили о сотрудничестве

Украина и Венгрия впервые за семь лет перерыва провели заседание комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Как считает замглавы МИД Украины Василий Боднар, эти переговоры были "успешными и конструктивными". Кроме того, на них обсудили встречу президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая может состояться в конце июля.

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"Обсуждены перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт. <...> Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва – это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Боднар рассказал, что в итоге Украина и Венгрия договорились провести дополнительные комиссии по национальным меньшинствам и вопросам образования. Кроме того, стороны намереваются обсудить развитие пограничной инфраструктуры. Так, по словам Боднара, Украина и Венгрия договорились о совместной борьбе с последствиями паводков на Закарпатье.

"Наша сторона обратилась с предложением о привлечении общего четырехстороннего инженерно-саперного батальона "Тиса", задачей которого является как раз помощь населению во время паводков", - отметил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был с визитом в Будапеште, где он передал своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто приглашение для Виктора Орбана посетить Украину.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, а также обязателен для изучения представителями всех национальных меньшинств. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье.

По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе. Зеленский в свою очередь потребовал справедливости для нацменьшинств в Украине.

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