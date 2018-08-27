Госдеп: Вполне очевидно, что "Северный поток-2" – политический проект

Сегодня, 18:17

США выступают против "Северного потока-2" из-за его угрозы украинскому суверенитету, европейской энергетической безопасности, безопасности Балтийского моря и того, как он может распространять российское влияние и коррупционные практики в самом сердце ЕС

 

США могут ввести санкции против компаний-подрядчиков &quot;Северного потока-2&quot;. Фото: AFP
США могут ввести санкции против компаний-подрядчиков "Северного потока-2". Фото: AFP

В Администрации и Госдепе США дали четко понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе по трубопроводному экспорту, находятся под большими санкционными рисками. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" после круглого стола в Верховной Раде "Остановить "Северный поток-2": миссия Украины" рассказал советник по вопросам европейской энергетической безопасности Госдепа США Бенджамин Шмитт.

"США выступают против "Северного потока-2" из-за его угрозы украинскому суверенитету, европейской энергетической безопасности, безопасности Балтийского моря и того, как он может распространять российское влияние и коррупционные практики в самом сердце ЕС. Мы действуем вместе с ЕС по решению глобальных вызовов, поэтому нам нужно противостоять угрозам национальной безопасности, которые могут подорвать нашу способность решать эти глобальные вызовы", – сказал Шмитт.

По его словам, вполне очевидно, что "Северный поток-2" – политический проект.

"Когда вы посмотрите на пропускную способность этого трубопровода для подачи газа в Германию и дальше на Запад, это всего лишь 9,9 млрд кубов из максимум 55 млрд кубов. Весь остальной получаемый газ – 45,1 млрд кубов пойдет через Чехию в Австрию, которая, между прочим, является конечной точкой сегодняшнего украинского транспортного маршрута. Поэтому технический дизайн проекта предназначен для сокращения или прекращения транзита газа через Украину в сочетании с таким же проектом "Турецкого потока", – подчеркивает Бенджамин Шмитт.

В то же время он отмечает, что в США еще не пришли к единому мнению о будущих потенциальных санкционных действиях. Однако в Администрации и Госдепе дали четко понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе по трубопроводному экспорту, находятся под большими санкционными рисками.

"Вы также могли увидеть, что есть пять разных законодательных актов, которые были представлены в Сенате и Палате представителей с сильной двухпартийной поддержкой (как правило авторами всех этих законопроектов выступают одновременно и демократы, и республиканцы – Авт.). Они призывают США и в дальнейшем выступать против "Северного потока-2" и противостоять угрозе безопасности, которую он несет, а также ввести санкции против "Северного потока-2". Опять-таки, Администрация пока не может комментировать о возможности введения или не введения санкций, но, повторюсь, что мы четко дали понять, что эти фирмы находятся под существенным санкционным риском", – подытожил советник.

Напомним, как передавал сайт "Сегодня", коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что строительством "Северного потока-2" Россия стремится сделать так, чтобы Украина просто не получала транзитные доходы – это минус 3% для украинского ВВП.

"Это приблизительно столько же, сколько Украина тратит на армию. Это фактически лишить Украину возможности финансировать оборону, причем оборону не только Украины, а частично и Европы, поскольку мы находимся на передовой этой войны", – заявил Юрий Витренко.

Как известно, газопровод "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. 

Украина выступает против этого строительства, называя его политически мотивированным. Вместо этого Киев предложил ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.  Тем не менее, в Германии считают проект экономическим.

Впрочем, ФРГ выдвинули России условие запуска "Северного потока – 2": по мнению правительства Ангелы Меркель, транзит газа через Украину все равно должен сохраниться. 
США, Газпром, Трамп, Северный поток, санкции, Госдеп, Шмитт

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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