Временный поверенный США в Украине Тейлор уходит в отставку

По закону политические назначенцы на должность временного поверенного могут занимать пост до 200 дней

Фото: usembassy.gov

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уйдет в отставку в начале января 2020 года.

В комментарии The New York Times он уточнил, что покинет свой пост в посольстве в Киеве в связи с истечением срока временного назначения.

Согласно закону о вакантных должностях, политические назначенцы на должность временного поверенного могут занимать пост до 200 дней.

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"Администрация скоро назначит постоянного посла", - сказал Тейлор.

Тейлора попросили вернуться в Госдеп после отставки бывшего посла США в Украине Мари Йованович, в которую ее отправили за сопротивление теневой дипломатии адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в Украине.

Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в интригах . Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского.

Напомним, ране СМИ сообщили, что Соединенные Штаты хотят стабилизировать отношения с Украиной на фоне расследования импичмента президенту Дональду Трампу. В частности, помощники Трампа ради этого рассматривают назначение нового американского посла в Киев.





Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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