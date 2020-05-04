"Время Голованова": гости программы – Дмитрий Разумков и Михаил Саакашвили

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Коронавирус в Украине: чем закончится для Черкасс ослабление карантина?
- Верховная Рада: когда вернутся к обычной работе народные депутаты?
- Спецпроцедура банковского закона: кто против?
- Новые назначения: какую должность предложил президент Михаилу Саакашвили?
Эти темы Василий Голованов обсудит с гостями программы – спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и бывший президентом Грузии, экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк