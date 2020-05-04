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  1. Новости политики

"Время Голованова": гости программы – Дмитрий Разумков и Михаил Саакашвили

4 мая, 15:01

Александр Мещерский

Главные темы - спецпроцедура банковского закона и ослабление карантина в Черкассах

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Коронавирус в Украине: чем закончится для Черкасс ослабление карантина?
  • Верховная Рада: когда вернутся к обычной работе народные депутаты?
  • Спецпроцедура банковского закона: кто против?
  • Новые назначения: какую должность предложил президент Михаилу Саакашвили?

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостями программы – спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и бывший президентом Грузии, экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Саакашвили Дмитрий Разумков Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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