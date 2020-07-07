"Время называть вещи своими именами": сотрудники НБУ выступили с заявлением

Команда Нацбанка определила красные линии, при которых возможна ее дальнейшая эффективная работа

В правовом, цивилизованном государстве недопустимо политическое давление на центральный банк. Команда НБУ поддерживает позицию правления о том, что продолжение давления может разрушить все, чего Нацбанк добился за последние шесть лет.

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Об этом заявили сотрудники Национального банка Украины в обращении к общественности, опубликованом на странице регулятора в Facebook.





"Время называть вещи своими именами. Регулярные информационные атаки, публичные оскорбления и обливание грязью, угрозы, заказные митинги под стенами Нацбанка и блокирование домов его сотрудников – это не "призыв к экспертной дискуссии". Это травля и шантаж", – сказано в заявлении.



Команда НБУ утверждает, что и после отставки председателя Якова Смолия продолжит работу для сохранения макрофинансовой стабильности.

"Мы – первая команда НБУ, которая проводит страну через мировой финансовый кризис без банкротства банков, без падения гривны, без оттока вкладчиков. Нашу работу отмечают граждане Украины, их доверие к НБУ растет. В условиях кризиса ее отмечают центральные банки других стран и международные финансовые организации", — говорится в обращении.

Также команда НБУ определила красные линии, при которых возможна ее дальнейшая эффективная работа:

монетарная политика и регулирование финансового сектора должны базироваться на научном анализе и фактах;

принятие ключевых решений и в дальнейшем должно оставаться отражением общего мнения команды;

Украина должна оставаться приверженной обязательствам перед международными финансовыми организациями.

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Авторы заявления считают, что за кампанией против НБУ стоят отдельные народные депутаты, которые стараются дискредитировать банк, добиваясь прекращения сотрудничества Украины с международными партнерами, и призвывают власти дать оценку их поведению.

"Мы призываем дать нам возможность выполнять свою работу в среде морали, профессионального достоинства, дискуссии и уважения друг к другу", – говорится в обращении.

Напомним, ранее в Украине произошла громкая отставка – "по собственному желанию" ушел глава Нацбанка. Увольнение Якова Смолия поддержала Верховная Рада. Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, послы стран "Большой семерки", моментально заявили: это ставит под угрозу надежность реформ в Украине. Отставка Смолия раскачала и курс гривни, которая за полнедели на межбанке потеряла 72 копейки.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, кого поддержат на должность главы НБУ.

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