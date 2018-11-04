"Все, что я обещал Кате – будет выполнено": генпрокурор провел совещание по делу Гандзюк

Для установления заказчика, подозреваемого в организации убийства Гандзюк перевели в изолятор СБУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко вечером в воскресенье провел совещание по делу Екатерины Гандзюк, которая умерла через три месяца после того, как была облита кислотой в Херсоне.

Об этом глава ГПУ написал на своей странице в Facebook.

"Только что закончил совещание. Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи и другие процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября был переведен в изолятор СБУ Киева", – написал Луценко.

Он пообещал, что выполнит все, что обещал Гандзюк во время посещения ее в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Подозреваемому в организации убийства Гандзюк может грозить пожизненное заключение

"Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе", – добавил Генпропурор.

Между тем, в деле об умышленном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая в воскресенье, 4 ноября, скончалась в больнице после множества перенесенных операций, собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы передадут в суд.

Ранее сообщалось, что после смерти активистки в больницу выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева. Уголовное производство по нападению на Гандзюк переквалифицировали в законченное умышленно убийство.

Как известно, по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.