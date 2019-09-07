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Все это надолго: британский дипломат о войне на Донбассе

7 сентября, 11:48

Россия поддерживает вооруженный конфликт в Украине, чтобы не дать Киеву стать членом НАТО, говорит Роберт Бринкли

/ Фото: Facebook

Несмотря на то, что российская агрессия против Украины на Донбассе продолжается шестой год, и "спасательным кругом" для Киева могло бы стать членство в НАТО, вступление Украины в Альянс является вопросом политического мастерства и отдаленного времени.

Об этом бывший председатель руководящего комитета Chatham House, посол Великобритании и Северной Ирландии в Украине Роберт Бринкли рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Когда? Это не вопрос ближайшего будущего. Начиная с 1990-х к возможности вступления новых членов Альянс относился довольно аккуратно. Уже тогда было ясно, что членами НАТО не смогут стать страны, где продолжаются военные конфликты. Украина имеет постоянный конфликт с Россией, и Россия прекрасно об этом знает. Это может быть частью мотивации России к тому, чтобы сохранить этот конфликт, чтобы убедиться, что Украина не сможет вступить в НАТО, что НАТО не примет в качестве нового члена страну, в которой продолжается конфликт. Потому что у НАТО есть статья 5 (о коллективной обороне, когда нападение на одну страну-члена Альянса означает нападение на весь Альянс – Авт. ), и тогда она будет вынуждена использовать ее, чтобы поддержать и защитить эту страну", – говорит британский дипломат.

Комментируя слова бывшего замгенсека НАТО Александр Вершбоу о том, что некоторые члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе, иначе им придется использовать статью 5 против России, Роберт Бринкли посетовал:

"Ну, Украина не является членом НАТО. НАТО строится на взаимной поддержке друг друга, включая, при необходимости, и военную поддержку. Так что, если бы Украина стала членом НАТО, у нее также была бы такая гарантия. Но Украина не является членом НАТО".

Развивая тему вероятного членства Украины в НАТО и готовности членов Альянса использовать статью 5 против России, бывший посол Великобритании заметил: "Очевидно, что статья 5 – это основа НАТО. Поэтому Альянс должен быть готов защищать своих членов, если дело доходит до этого".

"Вы должны продолжать свой курс, защищать себя всеми возможными способами. Не только военными, но и политическими, экономическими, информационными и методами по кибер-защите. Вы должны быть сильными. Лидеры страны должны открыто говорить с людьми о том, почему они делают те или иные шаги, обеспечивая единство. А на международном уровне должна сохраняться коалиция друзей и сторонников Украины. И нужно понимать, что все это надолго. Это не та проблема, которую можно быстро решить", – подытожил Роберт Бринкли.

Напомним, 7 февраля Рада закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Парламент поддержал президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Россия продолжает войну, чтобы Украина не вступила в НАТО: интервью с бывшим послом Британии в Украине" .

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Источник: Сегодня

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