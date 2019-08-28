Верховная Рада готовится начать работу: все фракции IX созыва

В новом парламенте будет пять фракций. Также, скорей всего, сформируется одна или несколько групп

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В четверг, 29 августа, начнет работу Верховная Рада IX созыва. Первое, что сделают новоизбранные народные депутаты Украины после принятия присяги – напишут заявления о вступлении в ту или иную парламентскую фракцию.

Напомним, что по итогам парламентских выборов, в Верховной Раде IX созыва будет сформировано пять фракций политических партий – фракция политической партии "Слуга народа", фракция политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", фракция политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", фракция политической партии "Европейская Солидарность" и фракция политической партии "Голос".

Также не исключено, уже в первый день работы парламента может быть создана одна или несколько групп в Верховной Раде. Для создания группы необходимо, чтобы в нее изъявили желание вступить не меньше депутатов, чем насчитывает самая маленькая фракция парламента текущего созыва. Группы, как правило формируют самовыдвиженцы, либо депутаты, выдвинутые в мажоритарных округах партиями, не прошедшими в в парламент.

Сайт Сегодня представляет вниманию читателей ориентировочные списки всех фракций Верховной Рады IX созыва, а также списки депутатов, которые возможно, сформируют группы в парламенте.

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1. Фракция партии Слуга народа

2. Список фракции Оппозиционная платформа – За жизнь

3. Список фракции партии Батькивщина

4. Фракция партии Европейская Солидарность

5. Фракция партии Голос

6. Депутаты выдвинутые партиями, не прошедшими в Верховную Раду

7. Самовыдвиженцы

Разумков Дмитрий Александрович: родился 8 октября 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Политической партии "Слуга народа", член Политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Стефанчук Руслан Алексеевич: родился 29 октября 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник Президента Украины – Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, Администрация Президента Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Венедиктова Ирина Валентиновна: родилась 21 сентября 1978 року, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, беспартийнaя, проживает в пгт Высокий Харьковского района Харьковской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Арахамия Давид Георгиевич: родился 23 мая 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Николаеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Янченко Галина Игоревна: родилась 29 апреля 1988 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Федоров Михаил Альбертович: родился 21 января 1991 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "ЕСЕМЕМСТУДИО", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Корниенко Александр Сергеевич: родился 12 мая 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Красносельская Анастасия Олеговна: родилась 23 июня 1984 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ткаченко Александр Владиславович: родился 22 января 1966 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Беленюк Жан Венсанович: родился 24 января 1991 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, спортсмен-инструктор, ЦСКА ВСУ, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Бабак Сергей Витальевич: родился 31 июля 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора, государственное научное учреждение "Центр морской геологии, геоэкологии и осадочного рудообразования НАН Украины", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Криклий Владислав Артурович: родился 23 ноября 1986 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник, Главный сервисный центр МВД Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Шуляк Елена Алексеевна: родилась 24 января 1976 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Мидланд Девелопмент Украина", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Наталуха Дмитрий Андреевич: родился 15 сентября 1987года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ООО "Лед/Огьюри", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ясько Елизавета Алексеевна: родилась 17 октября 1990 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Оржель Алексей Анатольевич: родился 26 января 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель профильного энергетического сектора, Офис эффективного регулирования, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует Герус Андрей Михайлович: родился 18 марта 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, общественная организация "Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Радуцкий Михаил Борисович: родился 5 декабря 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент клиники, ООО "Борис", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Монастырский Денис Анатольевич: родился 12 июня 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, эксперт по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем, Аналитический центр "Украинский институт будущего", беспартийный, проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Гетманцев Данил Александрович: родился 26 апреля 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры финансового права юридического факультета, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Малюська Денис Леонтьевич: родился 19 ноября 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, специалист по развитию частного сектора, Группа Всемирного банка, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Холодов Андрей Иванович: родился 20 августа 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора, ООО "папкам Плюс", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Лерос Гео Багратович: родился 24 апреля 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, режиссер, арт-проект "Арт Юнайтед Юз", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кальченко Сергей Витальевич: родился 30 декабря 1964 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, адвокатское объединение "Хиллмонт Партнерс", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ткаченко Максим Николаевич: родился 24 января 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ООО "Квартал-Концерт", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Чернев Егор Владимирович: родился 5 февраля 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Юраш Святослав Андреевич: родился 16 февраля 1996 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Сушко Павел Николаевич: родился 16 ноября 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Директор ООО "Прайм Стори Пикчерс", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Верещук Ирина Андреевна: родилась 30 ноября 1979 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент, общественная организация "Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кубраков Александр Николаевич: родился 20 августа 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель сектора телекоммуникаций и Ай-Ти, Офис эффективного регулирования, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Диденко Юлия Александровна: родилась 8 мая 1978 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, коммерческий директор, ООО "Рекламное агентство "ВМЕСТЕ", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Соломчук Дмитрий Викторович: родился 1 октября 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ЧП "ФИРМА "АГРО-ЦЕНТР", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ананченко Михаил Олегович: родился 17 ноября 1994 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник городского головы, исполнительный комитет Сумского городского совета, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Сумы, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Коваленко Анна Николаевна: родилась 5 мая 1991 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в городе Буча Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Неклюдов Владлен Михайлович: родился 13 октября 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Прокуратура Днепропетровской области, беспартийный, проживает в городе Днепре, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кривошеев Игорь Сергеевич: родился 2 июня 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Ужгороде, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ионушас Сергей Константинович: родился 18 октября 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в гроде Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Завитневич Александр Михайлович: родился 19 апреля 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Смелянский Литейный Завод", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Струневич Вадим Олегович: родился 24 ноября 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ГП "Производственно-техническая фирма", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Воронов Владимир Анатольевич: родился 23 августа 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, брендинговое международное агентство Воронова Владимира, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Аристов Юрий Юрьевич: родился 1 июля 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "АТЛАНТИК-ЮММА", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кисель Юрий Григорьевич: родился 28 февраля 1963 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Растро", беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Галайчук Вадим Сергеевич: родился 14 февраля 1971 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Хиллмонт Партнерс", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ковалев Артем Владимирович: родился 2 марта 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "УНИАН", беспартийный, проживает в городе Шостка Сумской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Стернийчук Валерий Александрович: родился 18 июня 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий клубом, Пидгайцевский сельский совет Луцкого района Волынской области, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Луцке Волынской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Михайлюк Галина Олеговна: родилась 14 июня 1987 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник по вопросам подготовки законов, Консультативная миссия Европейского Союза в Украине, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Бабий Роман Вячеславович: родился 6 июля 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Гельд-Энергия", беспартийный, проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Качура Александр Анатольевич: родился 18 августа 1990 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, адвокатское бюро "КАЧУРА ЛОЕРС", член Политической Партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Новосад Анна Игоревна: родилась 28 июля 1990 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции, Министерство образования и науки Украины, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует Культенко Артем Валерьевич: родился 8 января 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Марусяк Олег Романович: родился 24 сентября 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Ладно", беспартийный, проживает в городе Калуш Ивано-Франковской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кириченко Николай Александрович: родился 12 декабря 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в селе Высшее Соленое Боровского района Харьковской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Третьякова Галина Николаевна: родилась 21 января 1963 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, общественная организация "Институт Гражданских Свобод", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Халимон Павел Витальевич: родился 10 июня 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, финансовый директор, ООО "ПРОМЕТЕЙ-ГАЗ 1", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Прилуки Черниговской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мошенец Елена Владимировна: родилась 6 марта 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, шеф-редактор, ООО "Комуникационный хаб "Экономика", беспартийнaя, проживает в городе Николаеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Саладуха Ольга Валерьевна: родилась 4 июня 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, спортсмен-инструктор, Государственная пограничная служба Украины, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Коваль Ольга Владимировна: родилась 17 июня 1991 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент, Национальный университет пищевых технологий, член Политической партии "Слуга народа", проживает в селе Баштечки Жашковского района Черкасской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Загоруйко Алина Леонидовна: родилась 11 апреля 1984 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрисконсульт, ЧП "Украинский консультационная группа", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Бондаренко Олег Владимирович: родился 3 ноября 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Инвестплюс", беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Крячко Михаил Валерьевич: родился 24 мая 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, операционный директор, ООО "ЕСЕМЕМСТУДИО", член Политической Партии "Слуга народа", проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Бардина Марина Олеговна: родилась 17 декабря 1992 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник народного депутата Украины, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Марченко Людмила Ивановна: родилась 28 марта 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий специалист департамента обучения и развития персонала, ООО "Эпицентр К", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Тернополе, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Юнаков Иван Сергеевич: родился 28 января 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Володина Дарья Артемовна: родилась 16 апреля 1991 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Савченко Ольга Станиславовна: родилась 7 июня 1989 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Гринчук Оксана Анатольевна: родилась 20 июня 1979 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер гостиничного бизнеса, ООО "Бизнес-центр "Буковина", беспартийнaя, проживает в городе Черновцы, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Козак Владимир Васильевич: родился 9 июня 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Сова Александр Георгиевич: родился 29 мая 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ватрас Владимир Антонович: родился 12 февраля 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры гражданского права и процесса, Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова, беспартийный, проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мулик Роман Миронович: родился 18 июня 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Ивано-Франковске, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Тарасов Олег Сергеевич: родился 26 февраля 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по внешнеэкономической деятельности, ЧП "Агроэкстра", беспартийный, проживает в городе Кропивницкий, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Костюх Анатолий Вячеславович: родился 25 марта 1988 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии "Слуга народа", проживает в селе Сторожница Ужгородского района Закарпатской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Брагарь Евгений Вадимович: родился 30 мая 1994 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, аспирант, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Безгин Виталий Юрьевич: родился 18 апреля 1990 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, эксперт по коммуникациям и дизайну, Офис эффективного регулирования, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Салийчук Александр Вячеславович: родился 25 февраля 1987 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Первая мясная хата" ТМ "Гощанские колбасы", беспартийный, проживает в городе Ровно, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Репина Элла Анатольевна: родилась 17 ноября 1973 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Пушкаренко Арсений Михайлович: родился 10 октября 1992 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник-консультант народного депутата Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Заблоцкий Марьян Богданович: родился 21 сентября 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, Украинская аграрная ассоциация, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Клочко Андрей Андреевич: родился 16 марта 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, кризис-менеджер, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Овчинникова Юлия Юрьевна: родилась 24 марта 1985 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполняющий обязанности декана биологического факультета, Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, беспартийнaя, проживает в городе Виннице, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мережко Александр Александрович: родился 14 февраля 1971 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры права, Киевский национальный лингвистический университет, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Устенко Алексей Олегович: родился 7 апреля 1994 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель инвестиционного направления, ООО "Агродженерейшн", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кабанов Александр Евгеньевич: родился 6 августа 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, сценарист, ООО "Квартал 95", член Политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Вениславский Федор Владимирович: родился 16 мая 1969 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры конституционного права Украины, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Булах Лада Валентиновна: родилась 11 февраля 1976 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор, благотворительная организация "100% жизни. Киевский регион", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Петруняк Евгений Васильевич: родился 24 июля 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мариковский Александр Валерьевич: родился 18 сентября 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Библиотека", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Федиенко Александр Павлович: родился 20 апреля 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "ИМК", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мотовиловец Андрей Викторович: родился 29 апреля 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, первый заместитель директора, ГП "Прозорро.Продажи", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Колесник Анна Сергеевна: родилась 24 октября 1994 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Богуцкая Елизавета Петровна: родилась 14 апреля 1964 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, живет в городе Вышгород Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Нагаевский Артем Сергеевич: родился 24 января 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя правления, ОАО АТП 13058, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Потураев Никита Русланович: родился 4 сентября 1970 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Фокус Медиа", беспартийный, проживает в городе Днепре, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Якименко Павел Витальевич: родился 8 ноября 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Интерплекс", беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кунаев Артем Юрьевич: родился 29 апреля 1992 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель руководителя управления по маркетингу и продажам вертолетной техники, АО "Мотор Сич", беспартийный, проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Припутень Дмитрий Сергеевич: родился 23 мая 1986 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры общеправовых дисциплин, Днепропетровский государственный университет внутренних дел Украины, беспартийный, проживает в городе Днепре, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Павлюк Максим Васильевич: родился 3 июня 1992 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель военного прокурора, Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мокан Василий Иванович: родился 19 апреля 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора ООО "Украинская Политконсалтинговая Группа", беспартийный, проживает в селе Крушинка Васильковского района Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Пидласа Роксолана Андреевна: родилась 25 января 1994 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник министра, Министерство экономического развития и торговли Украины, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Торохтий Богдан Григорьевич: родился 9 июня 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрисконсульт, филиал ПАД "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины "Одесский зерновой терминал", беспартийный, проживает в городе Кропивницком, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Дмитриева Оксана Александровна: родилась 26 апреля 1980 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный врач, ООО "Статус Дент", беспартийная, проживает в городе Днепре, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Шол Маргарита Витальевна: родилась 15 сентября 1988 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в городе Мариуполь Донецкой области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Костин Андрей Евгеньевич: родился 17 апреля 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя, Совет адвокатов Одесской области, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Горбенко Руслан Александрович: родился 12 марта 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Интершина УА", беспартийный, проживает в селе Лесники Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Жупанин Андрей Викторович: родился 19 июля 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрист, ООО "Ди Эл Эй Пайпер Украины", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Тистык Ростислав Ярославович: родился 9 октября 1993 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кравчук Евгения Михайловна: родилась 23 декабря 1985 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Яковлева Нелли Ильинична: родилась 21 июня 1985 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Гривко Сергей Дмитриевич: родился 12 декабря 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Слуга народа", проживает в городе Чернигове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Павловский Петр Иванович: родился 15 октября 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Аллахвердиева Ирина Валерьевна: родилась 26 августа 1978 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, Николаевская областная дирекция ЧАО СК "Уника", безпартийнaя, проживает в городе Николаеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Винтоняк Елена Васильевна: родилась 29 марта 1979 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрисконсульт, ФЛП "Мулик Роман Миронович", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Ивано-Франковске, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Заславский Юрий Иванович: родился 6 марта 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Макрус ЛТД", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Задорожный Андрей Викторович: родился 21 мая 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Юридическая фирма "ПРОКСЕН", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Шипайло Остап Игоревич: родился 7 января 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Карпатбуд Девелопмент", беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Шинкаренко Иван Анатольевич: родился 1 октября 1986 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, инженер, Институт возобновляемой энергетики Академии наук Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Совгиря Ольга Владимировна: родилась 6 августа 1980 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель кафедры конституционного права юридического факультета, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Крейденко Владимир Викторович: родился 8 мая 1987 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, Всеукраинская молодежная общественная организация "Совесть и Надежда Украины", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Тарасенко Тарас Петрович: родился 26 июля 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Сольский Николай Тарасович: родился 22 мая 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрист, адвокатское объединение "Процик и Партнеры", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Фролов Павел Валерьевич: родился 1 сентября 1976 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный консультант, Аппарат Верховной Рады Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Новиков Михаил Николаевич: родился 15 ноября 1965 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Подгорная Виктория Валентиновна: родилась 10 февраля 1969 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, эксперт, общественный союз "Хай-тек офис Украина", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Хоменко Елена Викторовна: родилась 7 декабря 1975, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Пашковский Максим Игоревич: родился 24 марта 1983 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Панчер Солюшнс", беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №11. Драбовский Анатолий Григорьевич: родился 1 августа 1958 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ректор Винницкого кооперативного института, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №12. Борзова Ирина Наумовна: родилась 28 августа 1982 года в городе Винница, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №14 Рублев Вячеслав Владимирович: родился 25 февраля 1979 года в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя Волынского областного совета, беспартийный, проживает в городе Луцк, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №20. Кисилевский Дмитрий Давыдович: родился 23 апреля 1983 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по корпоративным отношениям ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №24. Бужанский Максим Аркадьевич: родился 24 ноября 1974 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер ООО "Арна", беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №25 Нестеренко Кирилл Александрович: родился 8 февраля 1993 в городе Сумы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по развитию, ЗАО "Днепрокоммунтранс", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №26 Медяник Вячеслав Анатольевич: родился 3 августа 1987 года в городе Снежное Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №27 Мысягин Юрий Михайлович: родился 21 марта 1974 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №28 Демченко Сергей Алексеевич: родился 13 марта 1976 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в поселке Дослидное Днепровского района Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №29 Личман Анна Васильевна: родилась 31 января 1978 года в городе Одессе, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор Благотворительной организации "Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ", беспартийная, живет в селе Новоалександровка Днепровского района Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №30 Захарченко Владимир Васильевич: родился 27 января 1971 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по безопасности, ООО "Завод буровой техники "ДСД", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №31 Криворучкина Елена Владимировна: родилась 18 октября 1971 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры экономики и предпринимательства, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №32 Корявченков Юрий Валерьевич: родился 26 ноября 1974 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, актер, ООО "Квартал 95", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №33 Черный Дмитрий Сергеевич: родился 14 октября 1989 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Общественная журналистика", беспартийный, проживает в городе Желтые Воды Днепропетровской области , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №34 Герман Денис Вадимович: родился 8 сентября 1981 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Альфа-Косметикс", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №35 Каптелов Роман Владимирович: родился 16 марта 1980 в селе Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №36 Бородин Владислав Валерьевич: родился 18 июня 1971 года в городе Шостка Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №38 Северин Сергей Сергеевич: родился 20 июня 1980 года в пгт Покровское Покровского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя – начальник управления экономики, бюджета и финансов, исполнительный аппарат Днепропетровского областного совета, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №39 Трухин Александр Николаевич: родился 10 ноября 1986 года в городе Днепродзержинск Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель наблюдательного совета, ЗАО "ПРХ", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №40 Герасименко Игорь Леонидович: родился 5 января 1984 года в городе Радомышле Радомышльского района Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в городе Житомире, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №62 Кицак Богдан Викторович: родился 2 сентября 1992 года в городе Бердичев Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель, КУ "Бердичевский педагогический колледж", беспартийный, проживает в городе Бердичев Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №63 Костюк Дмитрий Сергеевич: родился 1 июня 1993 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, журналист, телеканал "Еспресо", беспартийный, проживает в городе Новоград-Волынский Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №65 Грищенко Татьяна Николаевна: родилась 27 августа 1979 года в городе Малин Житомирской области, гражданка Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование среднее специальное, временно не работает, беспартийная, проживает в городе Малин Малинского района Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №66 Кузьминых Сергей Владимирович: родился 17 января 1983 года в городе Житомир, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Житомир, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №67 Лаба Михаил Михайлович: родился 29 октября 1975 в селе Турья Поляна Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Невицкий сельский голова, беспартийный, проживает в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №70 Касай Геннадий Александрович: родился 28 ноября 1972 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор спортивного комплекса, ОАО "Мотор Сич", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует , субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №74 Соха Роман Васильевич: родился 18 октября 1975 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии "Слуга народа", проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №75 Шевченко Евгений Владимирович: родился 4 мая 1972 года в городе Мелитополь Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №76 Штепа Сергей Сергеевич: родился 30 апреля 1990 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №77 Яцык Юлия Григорьевна: родилась 14 августа 1979 года в городе Васильевка Васильковского района Запорожской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, управляющая, адвокатское бюро "Адвокатская компания Юлии Яцык", член Политической партии "Слуга народа ", проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия" Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №79 Мельник Павел Викторович: родился 26 июня 1984 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пиар-директор, благотворительный фонд "Алкоголь СТОП", беспартийный, проживает в городе Токмак Запорожской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №81 Никитина Марина Викторовна: родилась 16 апреля 1986 года в городе Гуляйполе Запорожской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в Гуляйполе Гуляйпольского района Запорожской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №82 Фрис Игорь Павлович: родился 29 сентября 1973 года в городе Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус, Ивано-Франковский городской нотариальный округ, беспартийный, проживает в городе Ивано-Франковске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия"Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №84 Прощук Эдуард Петрович: родился 19 февраля 1982 года в городе Калуш Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель главы, потребсоюз Ивано-Франковской области, беспартийный, проживает в Ивано-Франковске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №85 Матусевич Александр Борисович: родился 20 марта 1974 года в селе Старый Мизунь Долинского района Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ГП "Выготское лесное хозяйство", беспартийный, проживает в селе Пациков Долинского района Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №86 Андриевич Зиновий Мирославович: родился 10 января 1972 года в городе Надворная Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, городской глава, беспартийный, проживает в городе Надворная Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №87 Тимофийчук Владимир Ярославович: родился 17 февраля 1986 года в селе Попельники Снятынского района Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Агро-Лидер", член политической партии "Слуга народа ", проживает в селе Попельники Снятынского района Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №89 Дунда Олег Андреевич: родился 6 марта 1980 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "А.В.С.", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №91 Колюх Валерий Викторович: родился 18 апреля 1973 года в селе Медвин Богуславского района Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры политических наук, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №92 Скороход Анна Константиновна: родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по организационно-правовым вопросам, ООО "Строительный комбинат "Прогресс", беспартийная, живет в городе Борисполь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №93 Дубинский Александр Анатольевич: родился 18 апреля 1981 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, телеведущий, ИП "1 + 1 Продакшн", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №94 Горобец Александр Сергеевич: родился 15 февраля 1978 года в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "Сфера житлобуд", беспартийный, проживает в селе Фурсы Белоцерковского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №95 Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна: родилась 23 июня 1985 года в городе Староконстантинов Хмельницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, специальный корреспондент, ООО "ТРК" Студия 1 + 1 ", беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №96 Галушко Николай Леонидович: родился 5 декабря 1979 года в г. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "ГАЛИД", беспартийный, проживает в городе Бровары Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №97 Бунин Сергей Валерьевич: родился 3 мая 1971 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Грант", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №98 Дануца Александр Анатольевич: родился 29 января 1980 года в городе Малая Виска Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Прайм-Тайм", член политической партии "Слуга народа", проживает в Кропивницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №99 Мурдий Игорь Юрьевич: родился 8 августа 1982 года в городе Новоукраинка Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ЧП "Тек Центр", беспартийный, проживает в Кропивницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №100 Кузбит Юрий Михайлович: родился 29 марта 1977 года в Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Адвокатская группа "Прецедент", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №101 Воронько Олег Евгеньевич: родился 15 мая 1974 года в городе Светловодск Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Светловодск Кировоградской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №103 Кузнецов Алексей Александрович: родился 2 декабря 1979 года в городе Северодонецк Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Северодонецк Луганской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №106 Саламаха Орест Игоревич: родился 25 марта 1991 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по строительству ООО "Строй Инвест Ком", беспартийный, проживает в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №121 Камельчук Юрий Александрович: родился 12 февраля 1980 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Красноград Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №124 Пасичный Александр Станиславович: родился 3 ноября 1972 года в Николаеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №127 Гайду Александр Васильевич: родился 28 января 1976 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор, ООО "Вибо-Транс", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №128 Копытин Игорь Владимирович: родился 12 февраля 1981 года в городе Легница, Польша, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Автомодерн", беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №129 Негулевский Игорь Петрович: родился 6 декабря 1983 года в городе Вознесенск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "София-Гранит", беспартийный, проживает в городе Вознесенск Николаевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №130 Чорноморов Артем Олегович: родился 10 марта 1988 года в городе Южноукраинск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, генеральный директор, ООО "СмартАгри", беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №131 Дырдин Максим Евгеньевич: родился 11 октября 1982 года в городе Первомайск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный советник генерального директора, ЧАО "Санта Украина", беспартийный, проживает в городе Ирпень Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №132 Дмытрук Артем Геннадьевич: родился 28 июня 1993 года в городе Казатин Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, "Фитнес-центр", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №133 Колев Олег Викторович: родился 9 марта 1973 года в селе Сухолужье Белгород-Днестровского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ЧП "Редакция газеты "Придунайские вести", беспартийный, проживает в городе Измаил Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №134 Леонов Алексей Александрович: родился 26 февраля 1983 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, коммерческий директор ООО "Грилион", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №135 Горенюк Александр Александрович: родился 8 августа 1991 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №136 Чернявский Степан Николаевич: родился 4 мая 1973 года в пгт Ивановка Ивановского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №138 Васильковский Игорь Игоревич: родился 31 марта 1985 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета ООО "ПСГ "Камбио-Инвест", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №139 Колебошин Сергей Валерьевич: родился 22 ноября 1977 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя, Одесская областная государственная администрация, беспартийный, проживает в пгт Овидиополь Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №140 Ткаченко Александр Михайлович: родился 15 июня 1984 года в городе Конгаз Комратского района, Молдова, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, ЧП "Медфарм групп", беспартийный, проживает в городе Татарбунары Татарбунарского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №141 Налетов Дмитрий Александрович: родился 28 апреля 1985 года в Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Полтаве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №144 Боблях Андрей Ростиславович: родился 5 марта 1985 года в селе Кармелава Вильнюсской области, Литва, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Полтаве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №145 Ляшенко Анастасия Алексеевна: родилась 7 ноября 1986 года в селе Терновщина Лубенского района Полтавской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в Терновщине Лубенского района Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №148 Касай Константин Иванович: родился 27 сентября 1979 года в пгт Козельщина Козельщинского района Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Полтавастройсервис плюс", беспартийный, проживает в Марковке Полтавского района Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №149 Мовчан Алексей Васильевич: родился 12 февраля 1994 года в городе Кременчуг Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель начальника отдела управления проектами и программами, ГП "Прозорро.Продажи", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №150 Березин Максим Юрьевич: родился 9 мая 1984 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КП "Муниципальная стража" Кременчугского городского совета, беспартийный, проживает в городе Кременчуг Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №151 Ковальчук Александр Владимирович: родился 5 февраля 1974 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, ОО "Платформа взаимодействий "Пространство", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №152 Иванисов Роман Валерьевич: родился 2 ноября 1978 года в городе Бердянск Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный юрист, ООО "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №153 Алексейчук Александр Васильевич: родился 6 марта 1981 года в селе Буща Здолбуновского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №154 Литвиненко Сергей Анатольевич: родился 15 февраля 1968 года в городе Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполняющий обязанности директора, ГП "Зирненский спиртовой завод", беспартийный, проживает в Березно Березновского района Ровенской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №156 Рябуха Татьяна Васильевна: родилась 31 декабря 1984 в городе Сумах, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, учитель начальных классов, КУ Сумская специализированная школа I-III ступеней № 10 беспартийнaя, проживает в Сумах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №157 Васильев Игорь Сергеевич: родился 25 августа 1984 года в городе Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №158 Гузенко Максим Васильевич: родился 8 июня 1981 в городе Сумах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Агрохим-Партнер", беспартийный, проживает в Сумах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №161 Задорожный Николай Николаевич: родился 5 декабря 1984 года в селе Новоюловка Софиевского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №162 Богданец Андрей Владимирович: родился 13 июля 1983 года в пгт Рокитное Рокитновского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ЗАО "Птицефабрика Тернопольская", беспартийный, проживает в Тернополе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №163 Васылив Игорь Владимирович: родился 16 ноября 1979 года в городе Тернополь, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Тернополе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №164 Гевко Владимир Леонидович: родился 20 августа 1975 года в пгт Толстое Залещицкого района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Учебно-консалтинговая компания "Профи-Центр", беспартийный, проживает в городе Тернополь, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №167 Мезенцева Мария Сергеевна: родилась 10 декабря 1989 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №168 Куницкий Александр Олегович: родился 25 августа 1983 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №169 Одарченко Андрей Николаевич: родился 2 ноября 1978 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью, Харьковский государственный университет питания и торговли, беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №170 Кинзбурская Виктория Александровна: родилась 23 октября 1980 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий сектором, департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №171 Здебский Юрий Викторович: родился 24 декабря 1972 года в селе Любар Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №172 Бакумов Александр Сергеевич: родился 25 апреля 1989 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, проректор, Харьковский национальный университет внутренних дел, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №173 Пивоваров Евгений Павлович: родился 4 ноября 1978 года в городе Харькове, гражданин Украины, в течении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры технологии питания, Харьковский государственный университет питания и торговли, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга Народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №175 Любота Дмитрий Валерьевич: родился 9 января 1981 года в Харькове, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает в Украине, образование высшее, директор ООО Строительное Предприятие "Градострой", беспартийный, проживает в городе Купянск Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №177 Литвинов Александр Николаевич: родился 21 января 1972 года в городе Балаклея Харьковской области, гражданин Украины, на протяжении пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, глава Балаклейского районного совета, беспартийный, проживает в городе Балаклея Балаклейского района Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №178 Кучер Алексей Владимирович: родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №179 Красов Алексей Игоревич: родился 13 ноября 1987 года в городе Харьков, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Ярко Инвест", беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №180 Микиша Дмитрий Сергеевич: родился 4 сентября 1985 года в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, исполнительный комитет Мерефянского горсовета, беспартийный, проживает в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №181 Павлиш Павел Васильевич: родился 10 декабря 1979 года в селе Свободное Нижнесерогозского района Херсонской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Юридическая фирма "Сделка", беспартийный, проживает в Херсоне, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №182 Вагнер Виктория Александровна: родилась 21 мая 1981 года в селе Георгиевка Жарминского района Семипалатинской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный врач, КУ "Областная больница восстановительного лечения" Херсонского областного совета, беспартийнaя, проживает в городе Херсон, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №183 Иванов Владимир Ильич: родился 14 июля 1982 года в городе Херсон, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по производству ООО "Агропроект-Юг", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Херсоне, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №185 Ковалев Алексей Иванович: родился 19 января 1989 года в городе Голая Пристань Херсонской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "ЛК-АГРО", беспартийный, проживает в городе Голая Пристань Херсонской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №186 Стефанчук Николай Алексеевич: родился 4 мая 1981 года в городе Хмельницкий, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник юридического отдела, государственная организация "Национальный офис интеллектуальной собственности", беспартийный, проживает в Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №187 Копанчук Елена Евгеньевна: родилась 1 ноября 1978 года в городе Львов, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат адвокатского объединения "Копанчук и Партнеры", беспартийная, проживает в Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №189 Жмеренецький Алексей Сергеевич: родился 28 октября 1986 года в городе Ухта, Коми, Россия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя правления благотворительной организации "Благотворительный фонд "КРУГ", беспартийный, проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №190 Марчук Игорь Петрович: родился 17 февраля 1969 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "М-ЭНД-С", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №193 Шпак Любовь Александровна: родилась 19 июля 1980 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента, беспартийная, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №194 Арсенюк Олег Алексеевич: родился 21 августа 1986 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, коммерческий директор ООО "Берег-2007", беспартийный, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №195 Стрихарський Андрей Петрович: родился 4 августа 1981 года в городе Александрия Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Компания "Статус Групп", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №196 Скичко Александр Александрович: родился 28 апреля 1991 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №197 Нагорняк Сергей Владимирович: родился 13 мая 1982 года в пгт Попельня Попельнянского района Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Евроинвестгруп ЛТД", беспартийный, проживает в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №199 Лыс Елена Георгиевна: родилась 15 июня 1971 в селе Бродок Дрогичинского района Брестской области, Беларусь, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, учитель, Черновицкая гимназия № 2 Черновицкого городского совета, беспартийнaя, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №201 Заремский Максим Валентинович: родился 26 сентября 1991 года в городе Могилев, Беларусь, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения, управление гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации, беспартийный, проживает в селе Реваковцы Кицманского района Черновицкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №202 Мазурашу Георгий Георгиевич: родился 17 апреля 1971 года в селе Крупянское Глыбокского района Черновицкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, КЗ "Черновицкий областной центр физического здоровья населения "Спорт для всех ", беспартийный, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №203 Божик Валерий Иванович: родился 27 марта 1971 года в селе Кадубовцы Заставновского района Черновицкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №204 Семинский Олег Валерьевич: родился 20 декабря 1973 в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Дилайс", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №205 Поляков Антон Эдуардович: родился 11 ноября 1987 года в городе Чернигов, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Чернигове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №206 Зуев Максим Сергеевич: родился 14 апреля 1982 года в городе Кустанай, Казахстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, руководитель ООО "Артмедиа АДВ", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".Избрание: одномандатный избирательный округ №207 Зуб Валерий Алексеевич: родился 4 марта 1970 года в пгт Варва Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КНП "Черниговский медицинский центр современной онкологии", беспартийный, проживает в Чернигове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №209 Юрченко Александр Николаевич: родился 23 июля 1988 в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №211 Перебыйнис Максим Викторович: родился 11 декабря 1974 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий отделением, медицинский центр ООО "Борис", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №212 Дубнов Артем Васильевич: родился 30 августа 1988 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, врач хирург-стоматолог, ООО "Клиника Дубновой Стоматолог и Я", беспартийный, проживает в Киеве , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №213 Швец Сергей Федорович: родился 13 июня 1976 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий утреннего выпуска ООО ТРК "Студия 1 + 1", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №214 Яременко Богдан Васильевич: родился 25 сентября 1971 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, благотворительный фонд "Майдан иностранных дел", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №215 Забуранная Леся Валентиновна: родилась 22 августа 1981 года в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры менеджмента им. профессора И.С. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №216 Безуглая Марьяна Владимировна: родилась 17 мая 1988 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №217 Гурин Дмитрий Александрович: родился 24 марта 1982 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №218 Тищенко Николай Николаевич: родился 17 мая 1972 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "ПКФ "РИМИД", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №219 Бондарь Анна Вячеславовна: родилась 23 февраля 1975 в Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, Директорат технического регулирования в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №220 Пуртова Анна Анатольевна: родилась 15 апреля 1982 года в Днепропетровске, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, общественная организация "Диджитал образование", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №221 Грищук Роман Павлович: родился 27 августа 1989 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "МХ шоу", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №222 Буймистер Людмила Анатольевна: родилась 5 ноября 1985 года в городе Москва, Россия, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета, Металлургический завод Дунаферр (Венгрия), беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №223

Бойко Юрий Анатольевич: родился 9 октября 1958 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Рабинович Вадим Зиновьевич: родился 4 августа 1953 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Медведчук Виктор Владимирович: родился 7 августа 1954 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Всеукраинская общественная организация "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор – право народа ", член Политической партии" Оппозиционная платформа – За жизнь " , проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Королевская Наталья Юрьевна: родилась 18 мая 1975 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Левочкин Сергей Владимирович: родился 17 июля 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Нимченко Василий Иванович: родился 13 сентября 1950 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Шуфрич Нестор Иванович: родился 29 декабря 1966 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ларин Сергей Николаевич: родился 11 января 1962 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Дунаев Сергей Владимирович: родился 19 августа 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Лисичанск Луганской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Козак Тарас Романович: родился 6 апреля 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Столар Вадим Михайлович: родился 10 августа 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Вышгород Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Иоффе Юлий Яковлевич: родился 10 декабря 1940 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Папиев Михаил Николаевич: родился 1 октября 1960 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Абрамович Игорь Александрович: родился 24 августа 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Исаенко Дмитрий Валерьевич: родился 30 августа 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры строительства и информационных технологий, "Институт инновационного образования КНУБА", ​​член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Скорик Николай Леонидович: родился 27 ноября 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Суркис Григорий Михайлович: родился 4 сентября 1949 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент ОО Общество "Украина – Китай", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве судимость отсутствует., Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кисилев Игорь Петрович: родился 2 декабря 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Загородний Юрий Иванович: родился 7 мая 1959 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, проректор по международным вопросам и по вопросам европейской интеграции, ООО "Львовский медицинский институт", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" , проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Бурмич Анатолий Петрович: родился 13 августа 1962 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник отдела, ассоциация ветеранов "Альфа" СБУ "Славяне", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Левочкина Юлия Владимировна: родилась 17 февраля 1977 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Колтунович Александр Сергеевич: родился 4 ноября 1987 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, научный сотрудник отдела земельных отношений и природопользования, Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" Национальной академии аграрных наук Украины, г.. Киев, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Мамка Григорий Николаевич: родился 18 августа 1974 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, партнер, адвокатское объединение "Мамка и Партнеры", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве , судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кальцев Владимир Федорович: родился 16 июня 1966 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, аналитик, ООО "Компания" Александр ", член Политической партии" Оппозиционная платформа – За жизнь ", проживает в городе Запорожье, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Павленко Юрий Алексеевич: родился 20 марта 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Приходько Наталья Игоревна: родилась 29 октября 1981 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Черный Виктор Иванович: родился 6 апреля 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Детективная охранная компания" Шторм ", член Политической партии" Оппозиционная платформа – За жизнь ", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Борт Виталий Петрович: родился 1 сентября 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по экономике, ООО "ДС ПРОМ ГРУП", член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Макаренко Михаил Васильевич: родился 9 апреля 1950 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Волошин Олег Анатольевич: родился 7 апреля 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник службы международного сотрудничества, ООО ТРК "112-TV", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Плачкова Татьяна Михайловна: родилась 5 января 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Пузанов Александр Геннадьевич: родился 26 февраля 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя правления, ОАО "Страховая компания" Украинская страховая группа ", член Политической партии" Оппозиционная платформа – За жизнь ", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Мамоян Суто Чолоевич: родился 2 декабря 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, заместитель директора ООО "Мяспром", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в селе Наливайковка Макаровского района Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кива Илья Владимирович: родился 2 июня 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Всеукраинский профсоюз МВД Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кузьмин Ренат Равелиевич: родился 12 июля 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Качный Александр Сталиноленович: родился 23 октября 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры публичного администрирования, ЧАО вузов "Межрегиональная академия управления персоналом", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Ржищев Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Славицкая Антонина Керимовна: родилась 30 апреля 1988 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, адвокатское бюро "Славицкая и партнеры", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Христенко Федор Владимирович: родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка Тельмановского района Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", живет в селе Романков Обуховского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №46 Солод Юрий Васильевич: родился 27 апреля 1972 года в селе Красный Кут Антрацитовского района Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционного платформа – За жизнь", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционного платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №47 Гнатенко Валерий Сергеевич: родился 3 февраля 1967 года в городе Дружковка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Дружковский городской председатель, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Дружковка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №49 Мороз Владимир Викторович: родился 24 октября 1967 года в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Марьинская районная государственная администрация, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №59 Пономарев Александр Сергеевич: родился 7 января 1962 года в городе Бердянск Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Бердянск Запорожской области, судимость отсутствует, суб ' объект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №78 Лукашев Александр Анатольевич: родился 1 апреля 1976 года в городе Антрацит Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель юридического отдела, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия" Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №113

Тимошенко Юлия Владимировна: родилась 27 ноября 1960 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в пгт Козине Обуховского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Тарута Сергей Алексеевич: родился 23 июля 1955 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Мариуполе Донецкой области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Наливайченко Валентин Александрович: родился 8 июня 1966 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник, ООО "ПАЛ", беспартийный, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Соболев Сергей Владиславович: родился 5 сентября 1961 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в селе Новые Безрадичи Обуховского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кондратюк Елена Константиновна: родилась 17 ноября 1970 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кириленко Иван Григорьевич: родился 2 октября 1956 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кожемякин Андрей Анатольевич: родился 13 ноября 1965 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Немыря Григорий Михайлович: родился 5 апреля 1960 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Власенко Сергей Владимирович: родился 7 марта 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Дубиль Валерий Александрович: родился 26 сентября 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Чернигове, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Абдуллин Александр Рафкатович: родился 29 июня 1962 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Крулько Иван Иванович: родился 20 июля 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Лабунская Анжелика Викторовна: родилась 2 ноября 1967 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, адвокат, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Бондарев Константин Анатольевич: родился 13 сентября 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в селе Грузское Макаровского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Цимбалюк Михаил Михайлович: родился 21 ноября 1964 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Данилов Виталий Богданович: родился 10 июня 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, консультант предприятия, ООО "Инвестор-Атика", член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Харькове, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Белькова Ольга Валентиновна: родилась 16 июня 1975 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийная, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кучеренко Алексей Юрьевич: родился 3 апреля 1961 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Всеукраинская общественная организация "Союз собственников жилья Украины", физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в пгт Козине Обуховского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Николаенко Андрей Иванович: родился 23 июня 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель совета директоров ООО ПКФ "Велта", беспартийный, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Волынец Михаил Яковлевич: родился 30 октября 1956 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Конфедерация свободных профсоюзов Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Пузийчук Андрей Викторович: родился 13 июня 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "Домостроительная компания "Фундамент", член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Шкрум Алена Ивановна: родилась 2 января 1988 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кабаченко Владимир Викторович: родился 1 июля 1987 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Каменское Днепропетровской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Ивченко Вадим Евгеньевич: родился 29 января 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Белой Церкви Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Мейдич Олег Леонидович: родился 24 ноября 1970 года в городе Калиновка Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Батькивщина", проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина". Избрание: одномандатный избирательный округ №18 Яковенко Евгений Геннадьевич: родился 6 июня 1965 года в городе Ош, Кыргызстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП ТПК "АЛЬКОН", беспартийный, проживает в поселке Новкородское города Торецка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".Избрание: одномандатный избирательный округ №52

Порошенко Петр Алексеевич: родился 26 сентября 1965 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель Центрального совета Партии (председатель партии), Политическая партия "Европейская Солидарность", член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Парубий Андрей Владимирович: родился 31 января 1971 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Геращенко Ирина Владимировна: родилась 15 мая 1971 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Забродский Михаил Витальевич: родился 24 января 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, командующий, десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины, беспартийный, проживает в Житомире, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Федина София Романовна: родилась 18 февраля 1984 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Джемилев Мустафа: родился 13 ноября 1943 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Зинкевич Яна Вадимовна: родилась 2 июля 1995 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, директор, коммунальное предприятие "Госпитальеры Днепра" Днепровского городского совета, беспартийнaя, проживает в Ровно, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Чийгоз Ахтем Зейтуллайович: родился 14 декабря 1964 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Бахчисарай Автономной Республики Крым, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Синютка Олег Михайлович: родился 14 февраля 1970 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна: родилась 5 июля 1972 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Герасимов Артур Владимирович: родился 23 августа 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Кубив Степан Иванович: родился 19 марта 1962 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Фриз Ирина Васильевна: родилась 25 сентября 1974 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, министр по делам ветеранов Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Южанина Нина Петровна: родилась 11 января 1965 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Луценко Ирина Степановна: родилась 7 февраля 1966 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Сюмар Виктория Петровна: родилась 23 октября 1977 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Арьев Владимир Игоревич: родился 31 марта 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Павленко Ростислав Николаевич: родился 19 августа 1976 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Величкович Николай Романович: родился 8 ноября 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Алексеев Сергей Олегович: родился 9 февраля 1977, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Князевич Руслан Петрович: родился 28 июня 1974 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Саврасов Максим Витальевич: родился 7 августа 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Ионова Мария Николаевна: родилась 31 мая 1978 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Княжицкий Николай Леонидович: родился 2 июня 1968 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Европейская Солидарность". Избрание: одномандатный избирательный округ №116 Бондарь Михаил Леонтьевич: родился 17 ноября 1973 года в селе Бодячев Сокольского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Европейская Солидарность". Избрание: одномандатный избирательный округ №119

Вакарчук Святослав Иванович: родился 14 мая 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, музыкант, ООО "Суперсимметрия", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Клименко Юлия Леонидовна: родилась 5 октября 1976 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, вице-президент, советник ректора, университет "Киевская Школа Экономики", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Рудык Кира Александровна: родилась 14 октября 1985 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Железняк Ярослав Иванович: родился 20 октября 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель отдела законотворческой работы, Политическая партия "Голос", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Устинова Александра Юрьевна: родилась 2 октября 1985, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Виннице, Избрание: по спискам партии "Голос". Макаров Олег Анатольевич: родился 24 июля 1965 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, партнер, руководитель юридического подразделения, АО "ЮФ "Василий Кисиль и Партнеры", беспартийный, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Юрчишин Ярослав Романович: родился 14 октября 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Рахманин Сергей Иванович: родился 17 апреля 1969 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Бобровская Соломия Анатольевна: родилась 20 декабря 1989 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор, Общественная организация "Украинская Основа", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Стефанишина Ольга Анатольевна: родилась 14 мая 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель министра, Министерство здравоохранения Украины, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Цабаль Владимир Владимирович: родился 25 апреля 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, локальный партнер, ООО "МакКинзи и Компания Украина", член Политической партии "Голос", проживает в городе Буча Киевской области, Избрание: по спискам партии "Голос". Осадчук Андрей Петрович: родился 20 ноября 1971 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Костенко Роман Васильевич: родился 21 октября 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, военнослужащий, Служба безопасности Украины, беспартийный, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Лозинский Роман Михайлович: родился 20 января 1994 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер, МО "ПЛАСТ – НСОУ", беспартийный, проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Голос". Совсун Инна Романовна: родилась 21 сентября 1984 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель кафедры публичного управления, Университет "Киевская школа экономики", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Василенко Леся Владимировна: родилась 31 марта 1987 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Умеров Рустем Энверович: родился 19 апреля 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, БО "БФ" АСТЕМ Фаундейшн ", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Голос". Пипа Наталья Романовна: родилась 12 октября 1983 в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ОО "Лучший Сихов", беспартийнaя, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос". Избрание: одномандатный избирательный округ №115 Рущишин Ярослав Иванович: родился 29 октября 1967 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор АО "Троттола", беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос". Избрание: одномандатный избирательный округ №117 Васильченко Галина Ивановна: родилась 24 октября 1983 года в селе Корничи Самборского района Львовской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по экономическим вопросам, ЧП "Корбиз", беспартийная, проживает в Пасики-Зубрицкие Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос". Избрание: одномандатный избирательный округ №118

Депутаты выдвинутые партиями, не прошедшими в Верховную Раду

Магомедов Муса Сергоевич: родился 7 апреля 1970 года в селе Ирыб Чародинского района, Дагестан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЗАО "Авдеевский коксохимический завод", беспартийный, проживает в городе Авдеевка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №45 Требушкин Руслан Валерьевич: родился 27 ноября 1975 года в городе Донецке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, мэр Покровска, беспартийный, проживает в Покровске Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №50 Новинский Вадим Владиславович: родился 3 июня 1963 года в городе Старая Руса Новгородской области, Российская Федерация, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №57 Магера Сергей Васильевич: родился 8 ноября 1956 года в городе Мариуполь Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по региональному развитию, ЗАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в городе Мариуполь Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №58 Гриб Виктория Александровна: родилась 19 июня 1968 года в селе М. Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель направления по устойчивому развитию, ООО "ДТЭК Энерго", беспартийнaя, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №105 Шенцев Дмитрий Алексеевич: родился 28 ноября 1964 года в городе Харьков, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №176 Балога Виктор Иванович: родился 15 июня 1963 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии Единый Центр, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Единый Центр. Избрание: одномандатный избирательный округ №69 Савчук Оксана Васильевна: родилась 20 марта 1983 года в селе Чернев Рогатинского района Ивано-Франковской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, секретарь, Ивано-Франковский городской совет, член Политической партии Всеукраинское объединение "Свобода", проживает в селе Криховцы города Ивано-Франковска, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода". Избрание: одномандатный избирательный округ №83 Бабенко Николай Викторович: родился 17 сентября 1980 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Центр привлечения инвестиций "БЦ Инвест", беспартийный, проживает в Белая Церковь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Белая Церковь вместе". Избрание: одномандатный избирательный округ №90 Бакунец Павел Андреевич: родился 10 июля 1987 года в городе Яворов Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Яворовский городской голова, беспартийный, проживает в городе Яворов Яворовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Объединение "Самопомощь". Избрание: одномандатный избирательный округ №122

Юрчишин Петро Васильевич: родился 13 июля 1958 года в городе Антрацит Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Хмельник Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №13 Билозир Лариса Николаевна: родилась 24 сентября 1981 года в городе Тростянец Винницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор общественной организации "Жизнь и развитие общин", беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №15 Вацак Геннадий Анатольевич: родился 9 февраля 1972 года в городе Могилев-Подольский Могилев-Подольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, директор департамента маркетинга ООО "Кондитерский дом "Вацак", беспартийный, проживает в городе Могилев-Подольский Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №16 Кучер Николай Иванович: родился 24 августа 1959 года в селе Гордеевка Тростянецкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Украинской Народной Партии, проживает в городе Ладыжин Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №17 Гузь Игорь Владимирович: родился 11 января 1982 года в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Луцк, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №19 Ивахив Степан Петрович: родился 24 января 1968 года в селе Андреевка Буского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Липы Луцкого района Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №21 Палица Игорь Петрович: родился 10 декабря 1972 года в городе Луцке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель Волынского областного совета, член Политической партии "Украинское объединение патриотов УКРОП", проживает в городе Яремче Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №22 Констанкевич Ирина Мирославовна: родилась 23 июня 1965 года в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №23 Шпенов Дмитрий Юрьевич: родился 20 декабря 1978 года в городе Харькове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №37 Ефимов Максим Викторович: родился 1 ноября 1974 года в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в поселке Беленькое города Краматорск Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №48 Ковалев Александр Иванович: родился 7 октября 1967 года в городе Макеевка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №51 Лубинец Дмитрий Валерьевич: родился 4 июля 1981 года в городе Волноваха Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Волноваха Волновахского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №60 Арешонков Владимир Юрьевич: родился 17 декабря 1957 года в городе Коростень Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Коростень Житомирской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №64 Горват Роберт Иванович: родился 17 февраля 1969 года в селе Турье Ремета Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Ужгород, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №68 Лунченко Валерий Валерьевич: родился 13 октября 1982 года в городе Хуст Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №71 Петевка Василий Васильевич: родился 30 января 1967 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №72 Поляк Владислав Николаевич: родился 10 августа 1975 года в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №73 Минько Сергей Анатольевич: родился 20 сентября 1973 в городе Павлодар, Казахстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Мелитопольский городской голова Запорожской области, беспартийный, проживает в городе Мелитополь Запорожской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №80 Иванчук Андрей Владимирович: родился 16 июня 1973 в городе Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №88 Довгий Олесь Станиславович: родился 1 ноября 1980 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №102 Сухов Александр Сергеевич: родился 20 мая 1984 года в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Наш край" , проживает в городе Кадиевка Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №107 Вельможный Сергей Анатольевич: родился 25 июня 1976 года в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Наш край", проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №112 Шахов Сергей Владимирович: родился 7 мая 1975 года в поселке Саяк города Балхаш Джезказганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Наш край", проживает в городе Кадиевка Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №114 Дубневич Ярослав Васильевич: родился 7 августа 1969 года в селе Зубра Пустомытовского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №120 Батенко Тарас Иванович: родился 20 июня 1974 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №123 Лопушанский Андрей Ярославович: родился 4 декабря 1962 года в городе Добромиль Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии Конгресс украинских националистов, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №125 Кит Андрей Богданович: родился 2 ноября 1971 года во Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в селе Ясеновцы Золочевского района Львовской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №126 Гончаренко Алексей Алексеевич: родился 16 сентября 1980 в городе Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №137 Киссе Антон Иванович: родился 10 октября 1958 года в селе Евгеновка Тарутинского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №142 Урбанский Анатолий Игоревич: родился 21 июня 1975 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Одесский областной совет, беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №143 Шаповалов Юрий Анатольевич: родился 14 марта 1972 года в городе Кременчуг Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Кременчуг Полтавской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №146 Кулинич Олег Иванович: родился 25 ноября 1966 года в городе Зеньков Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Зеньков Зеньковского района Полтавской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №147 Мьялик Виктор Никифорович: родился 10 мая 1979 года в селе Воронки Владимирецкого района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, финансовый директор, ООО "МДС-Строй", беспартийный, проживает в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №155 Деркач Андрей Леонидович: родился 19 августа 1967 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №159 Молоток Игорь Федорович: родился 4 июня 1967 года в городе Шостка Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Шостка Сумской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №160 Чайковский Иван Адамович: родился 29 мая 1972 года в селе Настасов Тернопольского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Корпорация "Агропродсервис", член Аграрной партии Украины, проживает в селе Великий Ходачков Козовского района Тернопольской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №165 Люшняк Николай Владимирович: родился 8 февраля 1974 года в городе Бережаны Бережанского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в селе Петриков Тернопольского района Тернопольской области, судимость отсутствует, самовыдвижение Избрание: одномандатный избирательный округ №166 Фельдман Александр Борисович: родился 6 января 1960 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Наш край", проживает в Харькове, судимость отсутствует, самовыдвижения. Избрание: одномандатный избирательный округ №174 Колыхаев Игорь Викторович: родился 8 мая 1971 года в городе Херсоне, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Ланаподове-1", ООО "Украинская продовольственная корпорация", ООО "Торговый дом "Продексим", беспартийный, проживает в Херсоне, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №184 Лабазюк Сергей Петрович: родился 4 июня 1980 года в городе Волочиск Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Волочиск Волочисского района Хмельницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижения. Избрание: одномандатный избирательный округ №188 Бондарь Виктор Васильевич: родился 5 ноября 1975 года в городе Ленинград, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в пгт Гостомель города Ирпень Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №191 Герега Александр Владимирович: родился 27 июня 1967 года в городе Городок Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "За конкретные дела", проживает в городе Городок Городокского района Хмельницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №192 Рудик Сергей Ярославович: родился 11 октября 1970 в городе Черновцы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №198 Яценко Антон Владимирович: родился 13 июля 1977 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №200 Давыденко Валерий Николаевич: родился 16 марта 1973 года в городе Носовка Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Носовка Носовского района Черниговской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №208 Приходько Борис Викторович: родился 23 января 1973 года в пгт Лосиновка Нежинского района Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник, ООО "Кредитное учреждение" Кредит-Коммерц", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №210

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