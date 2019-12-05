Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

Все говорят о диалоге с Россией: итоги саммита НАТО для Украины

5 декабря, 08:54

Зеленюк Кристина

Об Украине на итоговых пресс-конференциях саммита говорили лишь Джастин Трюдо и Анджей Дуда

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Kevin Lamarque

Юбилейный саммит НАТО прошел как раз накануне 25-й годовщины подписания Будапештского меморандума. В 1994 году Киев, фактически, заставили сдать третий в мире ядерный арсенал в обмен на гарантии суверенитета и безопасности США, Великобритании и России (позже к ним присоединились Франция и Китай). Но наивно было ожидать, что на юбилейной встрече в Лондоне кто-то вспомнит о Будапештском меморандуме. Да и об Украине на итоговых пресс-конференциях второго дня саммита говорили лишь премьер Канады и президент Польши. Но даже Анджей Дуда, говоря о ревизионистской политике Кремля и военной агрессии против Украины, фактически поддержал Макрона в том, что Россия для НАТО – не враг и не угроза.

Отовсюду звучали призывы сохранять диалог с Россией. Даже в итоговой декларации встречи лидеров Альянса были довольно слабые формулировки о том, что Альянс "продолжит взвешенно и ответственно подходить к развертыванию Россией новых ракет средней дальности, что привело к прекращению действия Договора ДРСМД, и которые представляют значительный риск для евроатлантической безопасности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс

Реклама

Но, справедливости ради, стоит заметить, что и в первый день неформального саммита во время конференции NATO Engages, которая прошла в Central Hall Westminster, все бы и дальше говорили о необходимости диалога с Россией, если бы не выступление нашего министра иностранных дел Вадима Пристайко, который решил приехать в Лондон в последний момент. Во время выступления на панельной дискуссии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО", Пристайко напомнил Альянсу об ошибке Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии не дали ПДЧ, сравнил россиян с террористами, а в отдельном интервью Sky News сказал, что Украина хочет Ruxit (по аналогии с Brexit – Авт.) – чтобы Россия покинула Украину.

В тренде
"Мы по-прежнему открыты для диалога с Россией" – генсек НАТО
REUTERS/Yves Herman

Напомним, на итоговой пресс-конференции встречи лидеров стран-членов НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия – самый близкий и большой партнер НАТО, поэтому альянсу нужен диалог с ней .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Юбилейный саммит НАТО: тень Путина, шутки над Трампом и скандальные заявления Макрона" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия НАТО Лондон саммит диалог Анджей Дуда Джастин Трюдо

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от
Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа"Политика
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед "нормандской" встречейПолитика
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировал
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировалПолитика
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причину
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причинуПолитика
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на Донбассе
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на ДонбассеПолитика
Путин обсудил с главой Еврокомиссии
Путин обсудил с главой Еврокомиссии "нормандские" переговоры по УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...