Все говорят о диалоге с Россией: итоги саммита НАТО для Украины

REUTERS/Kevin Lamarque

Юбилейный саммит НАТО прошел как раз накануне 25-й годовщины подписания Будапештского меморандума. В 1994 году Киев, фактически, заставили сдать третий в мире ядерный арсенал в обмен на гарантии суверенитета и безопасности США, Великобритании и России (позже к ним присоединились Франция и Китай). Но наивно было ожидать, что на юбилейной встрече в Лондоне кто-то вспомнит о Будапештском меморандуме. Да и об Украине на итоговых пресс-конференциях второго дня саммита говорили лишь премьер Канады и президент Польши. Но даже Анджей Дуда, говоря о ревизионистской политике Кремля и военной агрессии против Украины, фактически поддержал Макрона в том, что Россия для НАТО – не враг и не угроза.

Отовсюду звучали призывы сохранять диалог с Россией. Даже в итоговой декларации встречи лидеров Альянса были довольно слабые формулировки о том, что Альянс "продолжит взвешенно и ответственно подходить к развертыванию Россией новых ракет средней дальности, что привело к прекращению действия Договора ДРСМД, и которые представляют значительный риск для евроатлантической безопасности".

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Но, справедливости ради, стоит заметить, что и в первый день неформального саммита во время конференции NATO Engages, которая прошла в Central Hall Westminster, все бы и дальше говорили о необходимости диалога с Россией, если бы не выступление нашего министра иностранных дел Вадима Пристайко, который решил приехать в Лондон в последний момент. Во время выступления на панельной дискуссии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО", Пристайко напомнил Альянсу об ошибке Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии не дали ПДЧ, сравнил россиян с террористами, а в отдельном интервью Sky News сказал, что Украина хочет Ruxit (по аналогии с Brexit – Авт.) – чтобы Россия покинула Украину.

Напомним, на итоговой пресс-конференции встречи лидеров стран-членов НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия – самый близкий и большой партнер НАТО, поэтому альянсу нужен диалог с ней .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Юбилейный саммит НАТО: тень Путина, шутки над Трампом и скандальные заявления Макрона" .

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