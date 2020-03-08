"Все идет жестко": Зеленский рассказал о сложностях переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский намерен и дальше вести прямой диалог с Владимиром Путиным. Однако он отметил, что с российским лидером переговоры идут тяжело, поскольку Кремль пытается продавить свой вариант разрешения конфликта на Донбассе, который не выгоден Киеву. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

Он напомнил, что три года не было встречи в "нормандском формате" и ситуация с Донбассом была заморожена.

"Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: "идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что "не чувствует Путина как партнера" на переговорах.

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"Наверное, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого, – не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война. Понимаю, что из-за информационной волны, которая идет в Российской Федерации, процент людей, настроенных антиукраински, растет. Но есть поколение, которое родилось в 90-х годах, когда Украина и все республики Советского Союза стали независимыми государствами. Эти люди вообще не понимают, что такое Советский Союз. Вот независимая страна, не имеет значения какая – Беларусь, Казахстан, Украина, Россия. Я уверен, что они не понимают, как это – напасть на другую страну. Они не понимают, почему кто-то говорит, что Украина – это часть такая-то, Крым им подарили тогда-то. Это вообще не интересует этих людей. Они не понимают политику любого лидера, который посягает на независимость и территориальную целостность другого государства. Они современные. Они хотят жить, работать, путешествовать", – сказал президент.

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Глава государства заявил, что постарается достучаться до Кремля, чтобы изменить ситуацию, но при том отметил, что с Путиным тяжело о чем-то договариваться.

"Я постараюсь достучаться до них, очень постараюсь. И я действительно это делаю. Когда это произойдет? Я хочу, чтобы завтра, но я не могу жить в иллюзорном мире. Мы живем там, где мы живем … Он (Путин – ред.) все время апеллировал к "Минску", а мои предложения были связаны с тем, чтобы немного изменить "Минск". Он говорил: "Но в "Минске" написано так, так и так". Я думаю, он должен к этому прийти. Европа, прежде всего Германия и Франция как участники "Нормандии", и другие страны должны бороться, чтобы Россия все-таки приняла этот месседж", – добавил Зеленский.

Напомним, на днях Зеленский рассказывал, когда может состояться новая встреча с Путиным. Изначально лидеры "Нормандской четверки" договаривались предварительно на прель, но в последнее время ходит много разговоров о срыве нового "нормандского саммита".

Следующая "нормандская" встреча в Берлине еще не согласована, а мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. А с чем на саммит поедет Украина? Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробней читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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