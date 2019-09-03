"Все испортил Зеленский": Лукашенко объяснил, почему не пересел на велосипед

Белорусский лидер является поклонником электротранспорта и даже подумывал пересесть на электромотоцикл или велосипед

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Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за украинского лидера Владимира Зеленского отказался пересесть на электротранспорт. Об этом он рассказал во время посещения одной из школ.

Белорусский лидер признался, что является поклонником электротранспорта и даже подумывал пересесть на что-то подобное.

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"Меня всегда тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу. Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: "Я буду на велосипеде ездить". Поэтому я сразу отказался от этой идеи, так как параллель проведут и скажут: "Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал". Поэтому я отказался от этого", – рассказал Лукашенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский и Лукашенко уже общались по телефону – украинский президент получил приглашение посетить Беларусь, а белорусский лидер был приглашен в Житомир на Форум регионов. Стало известно, что Лукашенко принял предложение Зеленского и приедет в Житомир.

Также отметим, что жесткое поведения президента Украины во время встреч с чиновниками часто сравнивают со стилем президента Беларуси. Политический психолог Светлана Чунихина объяснила, почему Зеленский в Украине включает "режим Лукашенко".

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