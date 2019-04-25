Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия

Может решить вопрос тарифов и обещает переформатировать "Минск"

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi.

Центризбирком еще только готовится официально объявить победу Владимира Зеленского на президентских выборах, но будущий гарант и его команда уже сделали несколько заявлений о своих планах. "Сегодня" разобрались, что готовит новый президент стране и выяснили, хватит ли у него на это полномочий.

Цены и тарифы

В понедельник в штабе Зеленского заявили: хотя тарифы на коммуналку вне компетенции президента, он поднимет вопрос обоснованности цен на газ перед правительством. Но политолог Руслан Бортник предупреждает: нужно различать прямые полномочия президента и опосредованные.

"Номинально президент не устанавливает тарифы. Но, во-первых, он влияет на состав НКРЭ, которая регулирует тарифы. Он может назначить новых членов этого органа с обязательствами пересмотреть тарифы. Во-вторых, президент может остановить действие любого акта правительства, в том числе и решение правительства о повышении тарифов с последующим обжалованием его в Конституционном суде. Поэтому хоть и не напрямую, президент все же может повлиять на этот вопрос", — подчеркнул он.

Минский формат

Касаясь темы конфликта на Донбассе, Зеленский пообещал "действовать в рамках "нормандской четверки". Правда, будущий президент планирует перезагрузить "минский формат". Но, как объяснил нам политаналитик Игорь Тышкевич, этот процесс уже длится какое-то время.

"Минские соглашения нужны были для того, чтобы выиграть время. Конкретно Украине — прийти в себя и нарастить армию. Но последний год речь все чаще заходит о миротворцах ООН на Донбассе, а в Минских соглашениях о них нет ни слова. В связи с этим то, что будут изменения формата, несомненно. Но какие — будет видно после инаугурации нового президента и первых его консультаций по этой теме", — говорит эксперт.

Пленные моряки

Среди последних громких обещаний Зеленского — вернуть украинских моряков, захваченных российскими спецслужбами в Керченской акватории. Политэксперт Игорь Петренко уточняет: внешняя политика входит в прямые полномочия президента.

"Поэтому он может инициировать переговорный процесс на уровне глав государств конкретно по вопросу освобождения моряков. Тем более что есть четкая позиция международного сообщества, что они военнопленные и их нужно вернуть в Украину. Это может стать интересным моментом и для лидера РФ Владимира Путина — возможность наладить отношения с новой властью. Однако если российская сторона потребует каких-то серьезных уступок, грубо говоря признать аннексию Крыма, то Зеленский на это вряд ли пойдет", — говорит эксперт.

Парламент

В штабе Зеленского рассказали и о планах работы с Радой. У нового президента отмечают: если парламент будет эффективно работать и поддерживать инициативы новой команды, распускать ее необходимости не будет. Среди первых инициатив, которые Зеленский планирует подать в ВР, — закон о референдуме, а также снятие иммунитета со всех депутатов, судей и президента.

Напомним, ранее в Раде озвучили требования к Зеленскому. Все лидеры фракций парламента высказались по итогам выборов президента и озвучили, чего ждут от нового главы государства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"