Все партнеры Украины по НАТО поддержали закон о нацбезопасности – Порошенко

Все партнеры Киева по НАТО поддержали закон "О национальной безопасности Украины". Об этом в Facebook заявил президент Петр Порошенко.

"Закон "О национальной безопасности Украины" закладывает стратегию реформирования оборонного сектора нашего государства. Он получил очень высокую оценку и поддержку всех наших партнеров по НАТО", - написал он.

Напомним, 21 июня в Украине был принят стратегический закон о нацбезопасности. Теперь высокие расходы на оборону закрепляются законодательно, а полномочия и зоны ответственности СБУ изменятся, причем контролем за действиями спецслужб займутся в парламенте.

5 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

Также сайт "Сегодня" публиковал материал о том, что теперь Украину ждут реформа армии и НАТО. Закон устанавливает минимальное количество денег, которое правительство должно выделять на безопасность — 5% от ВВП, из которых 3% должны идти исключительно на оборону.