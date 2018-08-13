Все партнеры Украины по НАТО поддержали закон о нацбезопасности – Порошенко

Сегодня, 12:35

Закон "О национальной безопасности Украины" закладывает стратегию реформирования оборонного сектора нашего государства, отметил президент

Петр Порошенко. Фото: Twitter
Петр Порошенко. Фото: Twitter

Все партнеры Киева по НАТО поддержали закон "О национальной безопасности Украины". Об этом в Facebook заявил президент Петр Порошенко.

"Закон "О национальной безопасности Украины" закладывает стратегию реформирования оборонного сектора нашего государства. Он получил очень высокую оценку и поддержку всех наших партнеров по НАТО", - написал он.

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Напомним, 21 июня в Украине был принят стратегический закон о нацбезопасности. Теперь высокие расходы на оборону закрепляются законодательно, а полномочия и зоны ответственности СБУ изменятся, причем контролем за действиями спецслужб займутся в парламенте.

5 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

Также сайт "Сегодня" публиковал материал о том, что теперь Украину ждут реформа армии и НАТО. Закон устанавливает минимальное количество денег, которое правительство должно выделять на безопасность — 5% от ВВП, из которых 3% должны идти исключительно на оборону.
НАТО, Порошенко, нацбезопасность

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Источник:

"Сегодня"

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