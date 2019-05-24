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Все равны перед законом: АП Зеленского не будет давать команд правоохранителям – Богдан

24 мая, 02:07

В АП президента Зеленского напомнили, что все равны перед законом, и олигархи тоже

Фото: president.gov.ua

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что силовикам дан четкий сигнал, что перед законом в стране должны быть все равны.

"Мы даем каждый день сигналы всем правоохранительным органам, что нет никаких запретов, нет никаких "красных линий". Все, что в рамках закона, надо активно начинать расследовать и отправлять в суд. Преступники должны быть наказаны, и я обещаю, что администрация президента Зеленского никогда не будет давать никаких сигналов, кого можно трогать, кого нельзя, кто свой и кто чужой", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Богдан заметил, что такие подходы касаются олигархов. "Мы считаем, что все равны перед законом, и любой олигарх, и любой другой человек должны соблюдать закон. В Украине принято очень много хороших законов, но, к сожалению, их никто не выполняет. Вот мы хотим, чтобы все были равны перед законом, и будем стараться это показывать своей деятельностью", – подчеркнул он.

Глава АП также указал, что команда Зеленского будет продвигать борьбу с коррупцией собственным примером, открытостью, возможностью критики и наказания даже членов своей команды.

Напомним, Зеленский ранее назначил Богдана главой Администрации президента.


Как сообщалось, 22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Ранее 14 мая 2019 года Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти",

Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.

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Тег закон, АП, Зеленский, правоохранители, Украина, Богдан, олигархи

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Источник:

Интерфакс-Украина

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