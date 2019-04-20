Все участковые комиссии получили бюллетени для голосования – глава ЦИК

Всего были переданы бюллетени для голосования на почти 30 тыс. участков

Фото: МИД Украины/Facebook.

Все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени для голосования на выборах президента Украины 21 апреля от окружных избирательных комиссий, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Всего были переданы бюллетени для голосования на почти 30 тыс. участков", - написала она на своей странице в Facebook в субботу.

"Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной. Следующий этап – день повторного голосования за президента Украины!", - отметила глава ЦИК.

Напомним, в Украине в субботу, 20 апреля, наступил "день тишины" перед днем голосования во втором туре выборов президента страны в воскресенье, 21 апреля. Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".

Напомним, что в первом туре выборов украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней.

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