Все украинские партии одинаковые: политолог объяснил причину

Все украинские партии ведут себя одинаково: до выборов у них левоцентристская идеология, а после выборов и прихода к власти – правоцентристская. Хотя для избирателя абсолютно не играет роли идеология партий. Об этом идет речь в материале "Главная идеология – полный холодильник: изменится ли курс "Слуги народа".

Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что украинская политика отличается парадоксальностью.

"Прошлой весной эксперты одного из соццентров сделали исследование: кто из украинских партий какую идеологию исповедует. И с удивлением – действительно с удивлением для себя – обнаружили: почти все наши ведущие партии – левоцентристы. Перед выборами все против роста цен, за рост зарплат, за приоритет социалки и так далее. Потому что это предвыборная повестка. Но как только выборы заканчиваются, как только партии приходят к власти, все они, как правило, занимают правоцентристскую позицию. Это парадокс украинской политики", – говорит Фесенко.

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По его словам, в Украине на самом деле для избирателя идеология партий абсолютно никакой роли не играет.

"Играет роль личность лидера, играет роль позиционирование партии по линии пророссийская-прозападная. Где идеологический фактор действительно работает, так это для правых и левых партий – националистов и коммунистов и их избирателей. При этом, начиная с 2004 года, главную роль играет не экономическая идеология. В роли квазиидеологии выступает ориентация на Европу или на Россию", – подчеркнул политолог.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 февраля на съезде "слуги народа" выбрали руководство и объявили идеологию – "украинский центризм". Кроме того, "Слуга народа" вносит изменения в Устав и вводит единый электронный реестр партии, контроль за членством и членскими взносами.

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