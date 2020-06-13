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  1. Новости политики

Всех членов делегации, которая была в Париже, проверили на коронавирус: что показали тесты

13 июня, 20:31

Елена Вус Елена Вус

В Офисе Президента придерживаются всех мер безопасности

У представителей Офиса Президента Украины и Кабинета Министров, которые после возвращения из Франции прошли ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции, результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили.

"В Офисе Президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента..

Все сотрудники регулярно проходят тестирование.

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Как сообщалось, в пятницу, 12 июня, украинская делегация посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.В ее состав входили руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко.

Напомним, что сам президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантинеиз-за обнаружения коронавирусной инфекции у первой леди Елены Зеленской.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Франция тест делегация коронавирус Офис президента COVID-19

Источник: Сегодня

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