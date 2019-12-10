Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицами

10 декабря, 01:41

Зеленский рассказал, что обмен может состоятся до 31 декабря

Лидеры стран "Нормандской четверки" договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

"Страны участницы будут содействовать взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех", – сказал Зеленский по завершении "нормандского саммита" в Париже.

В тренде
Россия должна убраться: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия итоги Украина Владимир Зеленский Нормандская четверка обмен пленными нормандский формат

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в ПарижУкраина
"Нафтогаз" объяснил "Газпрому", как выйти на нулевой вариант в отношенияхЭкономика
Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по Крыму
Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по КрымуПолитика
Встреча
Встреча "Нормандской четверки": видео прибытия Зеленского, Путина и МеркельПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...