"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицами

Зеленский рассказал, что обмен может состоятся до 31 декабря

Лидеры стран "Нормандской четверки" договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

"Страны участницы будут содействовать взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех", – сказал Зеленский по завершении "нормандского саммита" в Париже.

В тренде Россия должна убраться: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама