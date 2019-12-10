"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицами

Лидеры стран "Нормандской четверки" договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года.
Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Страны участницы будут содействовать взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех", – сказал Зеленский по завершении "нормандского саммита" в Париже.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.
Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк