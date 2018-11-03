Вселенский патриарх рассказал, что объединит всех православных верующих Украины

Украина наравне с другими странами имеет право на автокефалию своей церкви, отметил он

В случае получения автокефалии украинская церковь сумеет объединить всех православных верующих. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Стамбуле.

"Мы убеждены, что решение об автокефалии (украинской церкви) будет способствовать единству всех православных в Украине, потому что уже 30 лет они разделены", – подчеркнул Варфоломей.

Он также выразил надежду, что "новая украинская православная церковь войдет в семью православных церквей мира".

По его словам, Украина наравне с другими странами имеет право на автокефалию, которую Вселенский патриархат имеет все основания предоставлять, когда считает это целесообразным при наличии всех условий для этого процесса.

Также Варфоломей выразил благодарность президенту Петру Порошенко за передачу Вселенскому патриархату Андреевской церкви.

"Спасибо за прекрасный храм Святого Андрея, который вы нам передали в Киеве, чтобы было постоянное представительство матери-церкви в столице Украины", – заявил он.

Ранее стало известно, о чем договорились Порошенко и Вселенский патриарх в Стамбуле.

Напомним, Синод Вселенского патриархата в Стамбуле после трехдневных консультаций 11 октября принял решение предоставить Украине Томос об автокефалии Православной церкви.