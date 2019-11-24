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"Всем хорошего монинга": Зеленский показал новое фото из спортзала

24 ноября, 13:28

Глава государства известный любитель спорта и регулярно занимается в спортзале

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram опубликовал фото с сегодняшней утренней тренировки в спортзале.

Хотя на фото не заметно, чтобы он занимался, скорее веселился.

"Утро. Мы. Спорт. Здоровье. Всем хорошего монинга (утра)", – подписал фото глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский – известный любитель занятий в спортзале, причем делает он это практически везде. Так, например, во время визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере. Один из трех тренеров гаранта Вадим Данильченко рассказал, как Зеленский занимается спортом и как питается.

Ранее в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" жена Зеленского Елена рассказывала, что последние несколько лет Владимир активно тренируется и придерживается правильного питания. Первая леди отметила, что с Владимиром у них одни тренеры на двоих. Но тайским боксом, как он, она не занимается. Иногда пара даже делит время наставников. Спорт помогает Зеленским эмоционально разряжаться и настраиваться на работу на целый день. Читайте подробнее, какие виды спорта предпочитает Владимир Зеленский.

Смотрите также видео, как недавно Зеленский заехал на МакДрайв купить кофе:

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Владимир Зеленский спортзал

Источник: Сегодня

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