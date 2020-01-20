Всемирный экономический форум в Давосе: кто поедет с Зеленским

Швейцария в ближайшие дни станет Меккой для президентов, миллиардеров и высокопоставленных политиков

/ Фото: AFP

В швейцарском Давосе 21 января стартует ежегодный Всемирный экономический форум, в котором примут участие президент Владимир Зеленский и ряд украинских политиков.

На днях Зеленский анонсировал свой визит в Израиль, а теперь Офис президента сообщает, что глава государства 22 января посетит Швейцарию с рабочим визитом для участия в ежегодном заседании Форума.

Программой визита предусмотрено выступление Зеленского в ходе Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

В Кабинете министров сообщили, что вместе с президентом в Давосе 22 и 23 января будет находиться и премьер-министр Алексей Гончарук, который также проведет ряд встреч.

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В свою очередь исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в на своей странице в Facebook сообщила, что в Давос также поедут министр иностранных дел Вадим Пристайко, бизнесмен Виктор Пинчук.

Также на Форум собрались и более двух десятков народных депутатов от "Слуги народа", о чем сообщили во фракции агентству "Интерфакс-Украина".

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"23 народных депутатов из фракции "Слуга народа" примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе", – сообщили в политсиле.

В Давос поедут глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Отметим, что Форум в Давосе будет проходить 21-24 января. В нем примут участие представители 118 стран.

Напомним, в прошлом году в Давос ездил еще пятый президент Украины Петр Порошенко, а среди мировых лидеров были президенты США, Франции, премьер Британии. Участники, как и в предыдущие годы, попытались задать тренды в мировой политике и экономике минимум на год вперед. С другой – форум подчеркнул, что главным трендом мировой политики сегодня остается отсутствие взаимопонимания между ключевыми государствами планеты. Читайте подробней об итогах Давоса-2019 – о чем сказали мировые лидеры и о чем промолчали.

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