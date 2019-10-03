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Встреча Джулиани с помощником Зеленского: появились новые детали

3 октября, 18:58

Адвокат Трампа показал свою переписку с Куртом Волкером о предстоящей встрече в Мадриде

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обращался к личному адвокату американского президента Руди Джулиани по поводу разговора с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Это следует из серии смс-переписки Волкера с Джулиани, которые последний выставил на своей странице в Twitter.

"Волкер обратился ко мне, чтобы спросить, поговорю ли я по телефону с господином Ермаком", – прокомментировал он свой "твит".

В переписке Волкер просил Джулиани сообщить, когда тот будет в Мадриде.

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"Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", – написал бывший спецпредставитель.

Джулиани ответил, что прибудет в Мадрид 1 августа и пробудет там до 5 августа.

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Фото: М. Палинчак

Напомним, что встречи Джулиани с Ермаком стали поводом для политических противников Дональда Трампа обвинить его в давлении на Украину.

Ранее американские СМИ сообщили, что в телефонном разговоре президент США добивался от Зеленского возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. После этого Белый дом опубликовал стенограмму беседы, несмотря на что демократы не отменили запущенную в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Позже госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео подтвердил информацию о том, что присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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импичмент Зеленский Украина джулиани Ермак

Источник: Сегодня

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