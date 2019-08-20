Встреча Гройсмана с Нетаньяху, кризис в Италии и наводнение в Индии: топ-темы дня

Израильский премьер заинтересован в сотрудничестве с Украиной в вопросах сельского хозяйства, ИТ-сектора и энергетики

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает визит в Киев. Он встретится с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом. Речь пойдет о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, ИТ-сектора, энергетики, пищевой промышленности, фармацевтики и транспорта.

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Напомним, днем ранее новости "Сегодня" рассказывали о визите Нетаньяху в Киев и расследовании причин пожара в Одессе. О других итогах дня, 19 августа, смотрите в сюжете:

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