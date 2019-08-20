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Встреча Гройсмана с Нетаньяху, кризис в Италии и наводнение в Индии: топ-темы дня

20 августа, 12:17

Израильский премьер заинтересован в сотрудничестве с Украиной в вопросах сельского хозяйства, ИТ-сектора и энергетики

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает визит в Киев. Он встретится с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом. Речь пойдет о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, ИТ-сектора, энергетики, пищевой промышленности, фармацевтики и транспорта.

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"Финансовый клуб" проведет круглый стол на тему: "Что произойдет с гривней до конца года". Эксперты отвечают на вопросы: что обусловило рекордное летнее укрепление гривни? Как долго будут действовать факторы в пользу сильной гривни? Какие валютные риски могут взорваться в 2020-м году?

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В Киевском апелляционном суде рассмотрят жалобу адвокатов на продление ареста экс-главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.

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Встреча Гройсмана с Нетаньяху, кризис в Италии и наводнение в Индии: топ-темы дня

В Риме премьер Италии Конте выступит перед Сенатом в связи с политическим кризисом. Эксперты ожидают громких заявлений.

Север Индии продолжает терзать мощное наводнение. Число погибших превысило 50.

В Дарницком райсуде Киева состоится заседание по делу Юрия Крысина, обвиняемого в противодействии участникам Евромайдана и пытках.

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" рассказывали о визите Нетаньяху в Киев и расследовании причин пожара в Одессе. О других итогах дня, 19 августа, смотрите в сюжете:

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Израиль Индия Италия наводнение Нетаньяху Гройсман Крысин Нефьодов вышинский

Источник: Сегодня

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