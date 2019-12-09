Встреча лидеров "Нормандской четверки" будет продолжаться еще несколько часов

Двусторонней встречи президентов Украины и России еще не было. Она запланирована и будет позже

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

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Лидеры стран "нормандского формата" заседают за закрытыми дверями уже почти два часа. Сейчас они обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого (в сентябре в Берлине – Авт.). Об этом журналистам на брифинге возле Елисейского дворца сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Встреча лидеров "Нормандской четверки" будет продолжаться еще пару часов. Лидеры проходятся по каждому пункту коммюнике, живо обсуждают и доходят до какого-то финального проекта, который будет подписан. С украинской стороны на переговорах присутствуют: Вадим Пристайко, Руслан Хомчак, Андрей Ермак, Руслан Демченко. Двусторонней встречи президентов Украины и России еще не было. Она запланирована и будет позже. Настроение довольно рабочее", – сказал Кирилл Тимошенко.

Между тем, первый контакт между лидерами Украины и России состоялся. Владимир Зеленский уже готов был начинать, когда Владимир Путин сказал ему: "Сейчас все выйдут и поговорим".

Также стало известно, что такое "план Зеленского" и с чем украинская делегация отправилась в Париж.

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Ранее пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится до итоговой пресс-конференции лидеров, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Начало двухсторонней встречи было запланировано в 18:00 по Парижскому времени (19:00 по Киеву).

Также стало известно, что Зеленскому подготовили толстую папку бумаг, которые он долго рассматривал перед началом переговоров.

О том, как начиналась встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" за круглым столом, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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