Встреча лидеров "нормандской четверки": в СМИ назвали возможную дату

/ Фото: president.gov.ua

Встреча лидеров "нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – может состояться 24 или 26 ноября.

Об этом со ссылкой на источник, приближенный к Банковой, сообщает издание "Зеркало недели".

Если встреча в эти даты не произойдет, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли можно надеяться, что встреча "четверки" когда-нибудь вообще состоится.

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При этом, если встреча все-таки состоится, на ней планируют обсудить выполнение Минских соглашений, "формулу Штайнмайера", особый статус Донбасса, украинский контроль над границей с Россией и местные выборы в ОРДЛО.

Отметим, что накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в нормандском формате состоится в течение ближайших нескольких недель.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежды на то, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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