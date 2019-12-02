Встреча Нормандской четверки: Чубаров обратился к Зеленскому с предложением

Президент должен сделать публичное на весь мир заявление во время переговоров, от метил глава Меджлиса

Рефат Чубаров. Фото: facebook.com/dogrujol

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров накануне саммита в "нормандском формате" призвал президента Владимира Зеленского требовать возвращения Донбасса вместе с оккуированным Крымом. Об этом он написал в Facebook.

Его очень беспокоит, что на встрече Нормандской четверки не планируется обсуждать Крым, а Зеленский в последнее время прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма на переговорах.

"Президент Украины должен четко сказать: "Крым и Донбасс возвращаются вместе". Нет, я не призываю президента Украины Владимира Зеленского ломать в оставшиеся дни согласованный порядок дня. Хотя бы потому, что в таком случае сорвется сама встреча, на которую Украина уже дала согласие. Но я знаю, что если в ходе саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена ​​позиция Украины относительно временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины. Поэтому я призываю Владимира Зеленского включить в текст своего вступительного слова на саммите в Париже такое предложение: "Выступая в качестве президента Украины гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, заявляю о неизменной позиции Украины как на данном саммите, так и на любых других будущих встречах и обсуждениях, которые пройдут , которая заключается в следующем: полное восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономной Республикой Крым, городом Севастополем и прилегающими акваториями Черного и Азовского морей", – написал Чубаров.

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Отметим, ранее глава государства говорил, что пора взяться и за вопрос оккупированного полуострова. Так, Владимир Зеленский заявил о намерении оживить переговоры по деоккупации Крыма в "нормандском формате". Он указал на то, что на сегодняшний день ни на одних переговорах не поднимается вопрос освобождения полуострова.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко ответил на заявление Зеленского по Крыму, сказав, что "нормандский формат" был создан для решения конфликта на востоке Украины.

Также Зеленский назвал условия для деоккупации Крыма. Подробней об этом смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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