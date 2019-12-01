Встреча Нормандской четверки: Франция и Германия могли договориться с Путиным

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В Германии уже хвалили Зеленского за шаги по Донбассу, а теперь предупреждают, что на переговорах ему могут ставить невыгодные условия. Кроме того, еще до встречи Нормандской четверки между участниками переговоров могли быть достигнуты предварительные договоренности.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" немецкий политолог, профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер.

"Я думаю, что встреча – это начало процесса. С одной стороны, не надо слишком много ожидать от нее. С другой стороны – не думаю, что Меркель или Макрон согласились на встречу без предварительной договоренности по поводу преодоления тупика", – сказал он.

По его словам, один из главных вопросов заключается в проведении выборов на оккупированном Донбассе по стандартам ОБСЕ, вот только пока не понятно, на каких условиях договорятся их проводить. Он считает, что Украина, Франция и Германия будут отстаивать такие выборы, когда на избирателей не смотрит автомат Калашникова, то есть – после вывода российских войск и разоружения боевиков.

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"Франция и Германия, возможно, пообещали в некоторой мере снять санкции в обмен на компромиссы с российской стороной. Но и Россия уже сама понимает, что единства в Европейском Союзе по поводу санкций больше нет, и нет необходимости идти на слишком много компромиссов. Возможно, Кремль считает, мол, "чем вы вообще можете нам угрожать?", – говорит Хайнеманн-Грюдер.

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В то же время эксперт не исключает, что Нормандская четверка может выставить президенту Украины Владимиру Зеленскому условие – забыть про Крым в обмен на прекращение войны и возвращение Донбасса.

"Это может быть. Потому что все понимают, что не в их силах изменить этот статус-кво относительно Крыма, и все хотят прекращения военных столкновений. В России тоже прекрасно понимают, что время играет не в пользу Украины, потому что, чем дольше люди живут на Донбассе не под украинской администрацией, тем тяжелее будет вернуть оккупированную часть региона в состав Украины. Киеву предстоит выбрать лучший вариант между несколькими плохими. Ограничение российского влияния на Донбассе и расширение украинского – это уже плюс, по сравнению со статус-кво. Я исхожу из того, что Германия не будет занимать такую принципиальную позицию, как несколько лет назад, и любое движение из сложившегося тупика будут приветствовать", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", "нормандский" саммит состоится 9 декабря в Париже. Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вдаются в тонкости переговоров; Москва хочет, как минимум, протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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