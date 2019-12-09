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Встреча "Нормандской четверки" и заседание глав МИД стран Евросоюза: топ-темы дня

9 декабря, 09:38

Владимир Зеленский в Париже проведет ряд двух- и четырехсторонних встреч

/ Фото: Сегодня

В Париже пройдет саммит "Нормандской четверки", на нем президент Владимир Зеленский проведет ряд двух- и четырехсторонних встреч с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, поднимет вопрос о формате и сроках передачи Украине неконтролируемого участка границы на Донбассе. Одним из приоритетных вопросов на переговорах будет возвращение в Украину всех пленных.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посетит города Житомир и Бердичев с рабочим визитом. Он посетит областной лицей-интернат для одаренных детей, ряд коммунальных предприятий и 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

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Высший антикоррупционный суд рассматривает дело об обвинении одесского городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации .

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"Нормандский саммит" в Париже: расписание, планы, встречи

В Брюсселе состоится первое заседание глав МИД 28 стран – членов Евросоюза под председательством нового руководителя дипломатии сообщества Жозепа Борреля; в повестке – подготовка к саммиту ЕС 12–13 декабря, отношения с Африкой, обстановка в Ливии, ситуация в Боливии, а также судьба Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Читайте на сайте "Сегодня" обо всех подробностях встречи "Нормандской четверки" в Париже, а также смотрите фото и видео .

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Источник: Сегодня

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