Встреча "Нормандской четверки" и заседание глав МИД стран Евросоюза: топ-темы дня

Владимир Зеленский в Париже проведет ряд двух- и четырехсторонних встреч

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В Париже пройдет саммит "Нормандской четверки", на нем президент Владимир Зеленский проведет ряд двух- и четырехсторонних встреч с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, поднимет вопрос о формате и сроках передачи Украине неконтролируемого участка границы на Донбассе. Одним из приоритетных вопросов на переговорах будет возвращение в Украину всех пленных.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посетит города Житомир и Бердичев с рабочим визитом. Он посетит областной лицей-интернат для одаренных детей, ряд коммунальных предприятий и 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

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В Брюсселе состоится первое заседание глав МИД 28 стран – членов Евросоюза под председательством нового руководителя дипломатии сообщества Жозепа Борреля; в повестке – подготовка к саммиту ЕС 12–13 декабря, отношения с Африкой, обстановка в Ливии, ситуация в Боливии, а также судьба Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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