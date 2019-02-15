Встреча Помпео и Могерини в Брюсселе: обсуждали Украину
Ситуация в стране стала одним из вопросов, который был поднят главными дипломатами США и ЕС
Главы европейской и американской дипломатии Федерика Могерини и Майк Помпео обсудили ряд важных международных вопросов, включая ситуацию в Украине.
Как сообщили в Европейской службе внешних связей, встреча Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности и госсекретаря США состоялась 15 февраля в Брюсселе, куда глава Госдепа прилетел в рамках своего европейского турне.
"Могерини и Помпео обсудили ситуацию в Украине, взаимодействие ЕС и США на Западных Балканах, особенно после вступления в силу Преспинского соглашения (о переименовании Македонии в Республику Северная Македония) и поддержку Соединенными Штатами диалога между Сербией и Косово при содействии ЕС", – говорится в сообщении.
Кроме того, дипломаты подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества между ЕС и США по ряду вопросов, включая ситуации в Венесуэле, Сирии, Афганистане и необходимость ядерного разоружения Корейского полуострова.
Напомним, что ранее на этой неделе Майк Помпео в ходе официального визита в Будапешт призвал Венгрию поддерживать Украину против российской агрессии.
Мы также писали о реакции Федерики Могерини на намерение президента Украины Петра Порошенко в 2024 году подать заявку на вступление страны в Европейский союз.
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