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Встреча Помпео и Могерини в Брюсселе: обсуждали Украину

Сегодня, 13:55

Ситуация в стране стала одним из вопросов, который был поднят главными дипломатами США и ЕС

Майк Помпео и Федерика Могерини
Майк Помпео и Федерика Могерини. Фото: AFP
Встреча Помпео и Могерини в Брюсселе: обсуждали Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a7/dfd/5c66a7dfd3cb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a7/dfd/5c66a7dfd3cb5.jpg Политика Ситуация в стране стала одним из вопросов, который был поднят главными дипломатами США и ЕС

Главы европейской и американской дипломатии Федерика Могерини и Майк Помпео обсудили ряд важных международных вопросов, включая ситуацию в Украине.

Как сообщили в Европейской службе внешних связей, встреча Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности и госсекретаря США состоялась 15 февраля в Брюсселе, куда глава Госдепа прилетел в рамках своего европейского турне.

"Могерини и Помпео обсудили ситуацию в Украине, взаимодействие ЕС и США на Западных Балканах, особенно после вступления в силу Преспинского соглашения (о переименовании Македонии в Республику Северная Македония) и поддержку Соединенными Штатами диалога между Сербией и Косово при содействии ЕС", – говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества между ЕС и США по ряду вопросов, включая ситуации в Венесуэле, Сирии, Афганистане и необходимость ядерного разоружения Корейского полуострова.

Напомним, что ранее на этой неделе Майк Помпео в ходе официального визита в Будапешт призвал Венгрию поддерживать Украину против российской агрессии.

Мы также писали о реакции Федерики Могерини на намерение президента Украины Петра Порошенко в 2024 году подать заявку на вступление страны в Европейский союз.

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Тег США, Евросоюз, Украина, могерини, помпео

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Источник:

УНИАН

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