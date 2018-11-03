Встреча Порошенко и Вселенского патриарха в Стамбуле: о чем договорились

Сегодня, 11:46

Украинский президент подписал с предстоятелем Константинопольской православной церкви важное соглашение

Фото: twitter.com/STsegolko
Фото: twitter.com/STsegolko

Украинский президент Петр Порошенко, который находится с официальным двухдневным визитом в Турции, начал встречу с предстоятелем Константинопольской православной церкви, Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом стало известно от пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко.

"Идет встреча Президента Украины со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле", – написал он в Twitter.

Во время встречи они подписали заключили договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", – сказал глава государства после встречи, назвав этот день историческим.

В свою очередь, Вселенский патриарх выразил уверенность, что решение об автокефалии Украинской православной церкви приведет к единству всех православных в стране.

Напомним, что поездка Петра Порошенко в Турцию началась с церемонии открытия мемориальной таблички на здании в Стамбуле, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи и выступления в Стамбульском университете.

Ранее встречу Порошенко с Варфоломеем анонсировала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Как уже сообщалось, Синод Вселенского патриархата в Стамбуле после трехдневных консультаций 11 октября принял решение предоставить Украине Томос об автокефалии Православной церкви.
Турция, религия, Порошенко, варфоломей, вселенский патриарх, Константинополь

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Источники:

"Сегодня", Интерфакс-Украина

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