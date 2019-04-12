Встреча с Меркель в Берлине: Порошенко рассказал, что обсуждали

Президент Украины поблагодарил принявшую его канцлера ФРГ и рассказал, какие темы поднимались на переговорах

Петр Порошенко и Ангела Меркель.. Фото: president.gov.ua

В Берлине завершилась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Порошенко, которая, по словам последнего, прошла в теплой атмосфере и сопровождалась конструктивным разговором.

"Мы выработали по-настоящему стратегическое партнерство между Киевом и Берлином", – написал украинский лидер после переговоров у себя в Twitter, поблагодарив принявшую его Меркель.

По словам Порошенко, на встрече канцлер ФРГ очень высоко оценила демократичность прошедшего в Украине первого тура президентских выборов.

Он поблагодарил Меркель за поддержку "пасхального" перемирия на Донбассе, которое должно начаться 18 апреля, а правительство ФРГ – за возможность длительного лечения раненых военных в клиниках бундесвера.

Порошенко напомнил о решении немецкого правительства выделить дополнительные почти 85 млн евро, которые потратят в том числе на строительство помещений для перемещенных лиц и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины.

"Сегодня мы с госпожой Меркель скоординировали возможности давления на Россию с целью скорейшего освобождения 24 моряков. Мы требуем немедленного освобождения украинских защитников. РФ согласно Женевской конвенции не имеет юрисдикции над нашими военными, имеющих статус военнопленных", – резюмировал он.

Напомним, что 12 апреля президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Как мы уже писали, в ходе поездки глава государства провел ряд встреч с высокопоставленными немецкими политиками, в том числе и преемницей Ангелы Меркель - председательницей Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Поездка президента в Европу – из Германии он в этот же день отправится в Париж, где встретится со своим французским коллегой Эмманулем Макроном – является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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