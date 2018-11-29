Встреча с Путиным под угрозой: Трамп ждет отчет по Украине

Сегодня, 09:51

Американский лидер решил разобраться, что произошло в Керченском проливе между украинскими и российскими кораблями


Президент США Дональд Трамп примет решение, будет ли он встречаться на саммите Большой двадцатки (G20) в Аргентине с российским лидером Владимиром Путиным, после того, как разберется в ситуации с нападением на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью американским СМИ, передает New York Post.

По его словам, он ожидает отчет от своих чиновников по нацбезопасности, чтобы было понятно, кто виноват в инциденте.

"Вопрос в том, предупреждали ли украинские корабли россиян о своем проходе. У них есть система, и она работала. Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что произошло", – заявил Трамп.

Как известно, саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

Как сообщалось, комментируя ситуацию с захватом украинских кораблей в Керченском проливе, Трамп заявлял, что ему не нравится все происходящее там и США вместе с Европой работают над урегулированием ситуации. Также Трамп намекнул, что может отменить встречу с Путиным из-за Украины.

В последнее время активно обсуждается вероятность встречи президентов США и РФ в Буэнос-Айресе, однако пока ни в Кремле, ни в Белом доме не говорят, будет ли она – только идет подготовка. Сайт "Сегодня" узнавал у экспертов, состоится ли встреча Путина и Трампа, и чего ждать Украине.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко "дал совет" Трампу, что сказать Путину при встрече. Он считает, что американский лидер на встрече с президентом РФ мог бы сказать "пару ласковых" из-за Украины и выступить с жесткой позицией.
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