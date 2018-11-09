Встреча стоимостью $3 млрд: Логвинский убеждал будущего председателя Еврокомиссии не строить "Северный поток – 2"

Европа должна быть единой перед атаками России против Евросоюза, говорит украинский нардеп

Российский газопровод "Северный поток – 2" является политическим проектом, поэтому европейские страны должны пересмотреть целесообразность его строительства.

Об этом заявил кандидат на пост главы Европейской комиссии Манфред Вебер на встрече с вице-президентом Европейской народной партии в Совете Европы, представителем "Народного фронта" Георгием Логвинским.

Логвинский отметил на своей странице в Facebook, что во время встречи, кроме четких тезисов о продлении санкций против России, "мы подняли важный вопрос о "Северном потоке – 2", которым Россия может нанести нам ущерб стоимостью 3 миллиарда долларов в год или 3% ВВП".

В свою очередь Вебер отметил, что Европа должна быть единой перед атаками России против Евросоюза.

"Сейчас точно понятно, что они заинтересованы в слабой Европе. Поэтому нашим ответом должна быть сильная Европа, быть вместе, поддерживать санкции, как это согласовано с нашими украинскими друзьями", – подчеркнул он.

Кандидат на пост главы Еврокомиссии также отметил, что российский газопровод "Северный поток – 2" является политическим проектом.

"Я всегда очень критически относился к этому проекту. Я действительно считаю, что это не экономический, а политический проект, который призван повысить зависимость Европы от российской газовой системы", – подчеркнул он.

"Поэтому минимум, что я ожидаю от немецкого правительства, мы должны обсуждать вопрос о необходимости этого проекта на уровне всего Европейского Союза", – резюмировал Манфред Вебер.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель не против "Северного потока – 2", но есть одно условие. Германия поддерживает строительство российского газопровода, но при этом рассчитывает на гарантии Москвы для Киева.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Польше жестко отреагировали на политику Германии по "Северному потоку – 2".