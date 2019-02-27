Встреча Трампа и Ким Чен Ына началась в Ханое

Лидеры США и КНДР прибыли в столицу Вьетнама накануне вечером

Встреча Трампа и Ким Чен Ына началась в Ханое 2019-02-27T13:43:00+02:00 Политика Лидеры США и КНДР прибыли в столицу Вьетнама накануне вечером

Во вьетнамском Ханое начался второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Главная цель этих переговоров — денуклеаризация Корейского полуострова.

Оба лидер прибыли к месту саммита практически одновременно.

За полчаса до назначенного времени встречи Трамп покинул гостиницу JW Marriott в деловом районе Ханоя и отправился на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Кортеж американского президента выдвинулся в сторону старейшей в Ханое гостиницы Metropole, где пройдут переговоры.

Лидер КНДР Ким Чен Ын праrтически одновременно со своим американским коллегой покинул jntkm Melia Hanoi в центре Ханоя, и отправился на встречу с Дональдом Трампом.

Кортеж лидера КНДР выдвинулся в сторону гостиницы Metropole. Время в пути на автомобиле занимает около пяти минут.

Все подъезды к гостинице, куда направляется Дональд Трамп, патрулируют местные военнослужащие сотрудники министерства общественной безопасности Вьетнама, представители американской секретной службы и спецслужб КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен пожали друг другу руки. Американский лидер поблагодарил журналистов за внимание к саммиту и снова выразил надежду, что встреча будет "очень успешной". В свою очередь, лидер КНДР выразил мнение, что Трампу понадобилось мужество, чтобы принять участие во втором саммите.

Трамп назвал Ким ен Ына "великим лидером" и заявил, что США помогут Северной Корее реализовать ее экономический потенциал.

В вою очередь Ким Чен Ын выразил надежду, что США и КНДР преодолеют недоверие и проблемы и саммит станет результативным.

Ожидается, что лидеры двух государств здесь проведут короткую встречу тет-а-тет, после чего примут участие в совместном ужине в расширенном составе. Основная же часть переговоров состоится 28 февраля.

Американский лидер настроен достаточно оптимистично: он уверен, что Ким Чен Ын сделает "правильный" выбор в вопросе о денуклеаризации Северной Кореи.

Программа саммита держалась в строгом секрете. Согласно информации Белого дома, Трамп пообщается с Ким Чен Ыном в общей сложности около двух часов.

Сам Дональд Трамп накануне встречи заявил, что не хочет торопиться в этом вопросе.

"Я не хочу никого торопить. Я просто не хочу, чтобы проводились испытания. Пока испытаний нет, мы довольны", — заявил Трамп.

Также Трамп в своем твиттере написал, что КНДР может стать такой же процветающей страной, как Вьетнам.

"Вьетнам процветает, как немногие страны. КНДР станет такой же [страной] и очень скоро, если согласится на денуклеаризацию. Потенциал невероятен, огромные возможности для моего друга Ким Чен Ына, которым нет аналога в истории", — написал американский лидер.

В честь открывающегося 27 февраля в Ханое двухдневного саммита США-КНДР во Вьетнаме выпустили 300 сувенирных монет в честь этого события.

На серебряных монетах номиналом 500 тыс. донгов (порядка 21 доллара) на одной стороне изображены голубь, оливковая ветвь, флаги КНДР и США, а также фраза "Мир во всем мире" (World Peace), а на другой — лотос.

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