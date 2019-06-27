Встреча Трампа и Путина: эксперт напомнил об обещании президента США по Украине

В свете предвыборной кампании в США каждое действие Трампа будет отслеживаться его оппонентами

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На саммите "большой двадцатки", который пройдет в Японии, лидеры США и России поговорят, в том числе, об Украине. Как рассказал сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский, даже сам факт встречи с Путиным может в определенной мере ударить по Трампу.

"После агрессии России в Азовском море – это было как раз накануне саммита G-20 в Аргентине – Трамп написал в Твиттере, что встретится с Путиным только после освобождения украинских моряков. И он действительно отменил тогда встречу с Путиным, которую Москва, кстати, очень готовила. Но на сегодня моряки по-прежнему не освобождены. Потому, если Трамп встречается в Путиным, значит, он отказывается от собственных обещаний. А поскольку в США началась предвыборная кампания, оппоненты Трампа и пресса очень внимательно будут следить за тем, как американский президент выполняет обещания", – сказал Петр Бурковский.

Ранее представитель администрации США высокого ранга сообщил, что во время саммита Трамп планирует встретиться с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьерами Индии и Японии Нарендрой Моди и Синдзо Абэ, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Саммит G20: решат ли Трамп с Путиным "украинский вопрос".

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