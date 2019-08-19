Встреча в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели – Макрон

Французский лидер также указал на реальную возможность для установления мира в Украине

/ Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в ближайшие недели. Об этом Макрон заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает AFP.

Выступая после поздравления Путина в летней резиденции на юге Франции, Макрон выразил надежду, что во время переговоров с президентом России удастся достичь договоренности о проведении саммита в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Донбассе.

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Французский лидер также указал на "реальную возможность" для установления мира в Украине.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

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