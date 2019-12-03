Встреча Зеленского и Путина: эксперт назвал три возможных договоренности

/ Фото: Сегодня

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По результатам "нормандского" саммита будет подписан итоговый документ, который закрепит, вероятней всего, новые договоренности о разведении войск по всей линии разграничения, обмен пленными и дорожную карту по Донбассу. Такое мнение в интервью сайту "Сегодня" высказал политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его мнению, в Париже лидеры Франции, Украины, Германии и России, скорее всего, подпишут компромиссный и достаточно общий итоговый документ, одним из главных пунктов которого станет новое разведение войск.

"О чем могут договориться? Мое предположение – может быть, о дальнейшем разведении войск. Детального графика не будет – его еще надо разрабатывать. Но скажут, допустим: в течение полугода при соблюдении установленных условий должно состояться разведение войск вдоль всей линии. В принципе, могут договориться, что на каких-то участках разведения войск не будет. Это там, где стороны могут видеть определенные угрозы для себя в результате разведения. К примеру, наши могут быть против разведения в районе Широкино, сепаратисты – в районе Донецка или Горловки. Нечто подобное может быть на Светлодарской дуге, где в результате военных действий 2015 года нет согласованной линии разграничения войск. То есть, по разведению войск может быть некая рамочная договоренность", – сказал Фесенко.

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Эксперт практически уверен, что будет договоренность и по обмену пленными, хотя не исключает, что его могут провернуть и до переговоров. Но и это еще не все.

"Естественно, будет очередная договоренность о перемирии. Возможно, будет договоренность об экономической деблокаде – при условии возвращения под украинскую юрисдикцию всех предприятий, "национализированных" в ОРДЛО в 2017 году. Ну и, возможно, будет дано поручение помощникам лидеров стран "нормандского формата" о возобновлении работы над разработкой дорожной карты Минских соглашений. Также в итоговом документе наверняка будет заявлено о целесообразности продления закона об особом статусе Донбасса", – резюмировал он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Владимиром Фесенко: "У Зеленского делают ставку на нестандартность тактики на переговорах с Путиным".

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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