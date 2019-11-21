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Встреча Зеленского и Путина: эксперт рассказал, что можно считать победой Украины

21 ноября, 11:59

Зеленюк Кристина

Николай Капитоненко объяснил, почему Москва ввязалась в плодотворные переговоры с Зеленским

/ Фото: Сегодня

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Победой Украины по результатам встречи в "нормандском формате" можно будет считать результат, который улучшит позиции Украины по Донбассу в сравнении с ныне существующими Минскими соглашениями. Об этом сайту "Сегодня" рассказал ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

По его мнению, если Киеву удастся оставить "Минск" хотя бы в таком же виде, а еще лучше, немного изменить в нашу пользу, то это можно считать победой.

"Если россияне нам навяжут более жесткий вариант, оставят нам меньше выбора, будут настаивать на своей последовательности выполнения "Минска" и смогут это сделать, это будет ослаблением позиции в результате переговоров, но это все равно может вести к реинтеграции Донбасса. На самом деле эта встреча в Париже нужна россиянам, чтобы подтвердить готовность Украины выполнять "Минск". Вся подготовка, переговоры насчет обмена, разведение войск, "формула Штайнмайера", возврат кораблей, – все это вкладывается в одну траекторию. Россияне хотят подкрепить желание команды Зеленского продолжать с ними переговоры. Для них это очень важно. Они понимают, что Зеленскому нужно демонстрировать результат, чтобы в Украине его шаги воспринимались нормально, и они помогают ему это делать. В любом случае, даже если не будет достигнут какой-то сразу выгодный или нужный россиянам результат в Париже, эта практика будет продолжена", – сказал Капитоненко.

Подробней о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин минские соглашения нормандский формат

Источник: Сегодня

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