Встреча Зеленского и Путина: в МИД Казахстана объяснили предложение Назарбаева

Заявление бывшего казахстанского лидера навело шороху не только в Украине, но и в самом Казахстане

/ Фото: president.gov.ua

Недавно экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявлял, что якобы президент Владимир Зеленский согласился встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Однако в Министерстве иностранных дел этой страны отметили, что это не было официальным предложением или позицией.

Об этом сказал министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает агентство "Спутник".

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев) говорил в Астанинском клубе. Астанинский клуб предполагает, что это как тема для обсуждения", – пояснил он.

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Тлеуберди подчеркнул, что это не было официальным предложением или позицией, а МИД Казахстана официальные документы Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому также не направлял.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на затею Назарбаева, сказав, что "встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена". Он подчеркнул, что Москва сейчас концентрируется на подготовке к "нормандскому" саммиту.

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В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал подробности предложения Назарбаева. По его словам, он присутствовал в Японии на встрече бывшего казахстанского лидера и президента Украины и подтвердил, что действительно обсуждался вопрос содействия переговорам по Донбассу.

В то же время политолог Вадим Карасев в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, почему Путин и Зеленский не заинтересованы встречаться в Казахстане. Он считает, что президенту Украины не стоит проводить переговоры с Путиным в каком-либо формате, кроме "нормандского".

Напомним, в октябре Зеленский и Назарбаев впервые встретились в Японии. Ожидаемо они обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными, а также не забыли поговорить и о сотрудничестве между Украиной и Казахстаном. Позже Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Назарбаевым в Японии. Подробней об этом и многом другом смотрите в эксклюзивном интервью "Сегодня":

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