Встреча Зеленского и Трампа: Чалый указал на важный аспект

Короткая встреча двух президентов на полях Генассамблеи ООН не заменит визита Зеленского в Белый дом

Коллаж (источники фото - AFP, president.gov.ua)

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом мог состояться сразу после инаугурации. Такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказал посол Украины в США Валерий Чалый, который завершает свою каденцию 15 сентября.

"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу, сразу", – рассказал Чалый.

По его словам, должна состояться короткая встреча (двух президентов – Ред.) в течение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами", – подчеркнул он.

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Чалый отметил, что, по инициативе Офиса президента, посольство Украины в США не занимается организацией визита Зеленского в Вашингтон.

"В июле в течение своего визита в Вашингтон секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак сказали, что не нуждаются в помощи посольства и сами будут заниматься подготовкой визита", – рассказал Чалый.

Отметим, на днях была названа дата визита президента Владимира Зеленского в США. В свою очередь поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что украинский лидер и американский президент Дональд Трамп могут поладить и обсудят важные для двух стран вопросы.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале лета Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с визитом. После этого постоянно муссировались разговоры о дате, предполагалась встреча в конце августе в Варшаве, но туда не приехал американский лидер. Кроме того, не исключена встреча и на ГА ООН, о чем также ранее говорилось.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

"Я думаю, интересы наших двух стран четкие", – ответил он и уточнил, что речь идет и о взаимном бизнес-интересе, и о вопросах национальной безопасности как для Украины, так и для Соединенных Штатов.

В то же время американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, что Трамп шантажирует Зеленского, заморозив выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону, что ранее было одобрено Конгрессом.

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