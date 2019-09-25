Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,21
26,64

Встреча Зеленского с Лавровым в Нью-Йорке: стали известны детали

25 сентября, 17:32

Министр иностранных дел России озвучил некоторые подробности беседы с украинским президентом

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: AFP

В ходе короткой встречи в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский обсудил министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Донбассе.

Об этом глава российской дипломатии сообщил журналистам 25 сентября, уточнив, что их разговор проходил не в формате переговоров. По словам Лаврова, "была беседа".

"Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями", – сказал глава МИД РФ.

Реклама

Лавров также прокомментировал заявления членов команды Зеленского о том, что Донбассу не станут предоставлять особый статус.

В тренде
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция

"Я все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не то, что пишут о высказываниях его команды", – резюмировал министр.

Напомним, Лавров встретился с Зеленским 24 сентября на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мы также писали, что, помимо российского министра иностранных дел, у президента Украины состоялись полноценные переговоры с другими международными лидерами, в частности канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Зеленский Лавров генассамблея

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбы
Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбыУкраина
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь УкраинеСША
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дня
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дняЭкономика
Зеленский заявил о конфиденциальности его разговоров с Трампом – СМИ
Зеленский заявил о конфиденциальности его разговоров с Трампом – СМИПолитика
"Так не охраняют ни Путина, ни Трампа": пропагандистов РФ шокировала охрана ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Loading...