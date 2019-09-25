Встреча Зеленского с Лавровым в Нью-Йорке: стали известны детали

Министр иностранных дел России озвучил некоторые подробности беседы с украинским президентом

Владимир Зеленский / Фото: AFP

В ходе короткой встречи в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский обсудил министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Донбассе.

Об этом глава российской дипломатии сообщил журналистам 25 сентября, уточнив, что их разговор проходил не в формате переговоров. По словам Лаврова, "была беседа".

"Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями", – сказал глава МИД РФ.

Реклама

Лавров также прокомментировал заявления членов команды Зеленского о том, что Донбассу не станут предоставлять особый статус.

"Я все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не то, что пишут о высказываниях его команды", – резюмировал министр.

Напомним, Лавров встретился с Зеленским 24 сентября на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мы также писали, что, помимо российского министра иностранных дел, у президента Украины состоялись полноценные переговоры с другими международными лидерами, в частности канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама