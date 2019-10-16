Встреча Зеленского с президентом Латвии: новые подробности

Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Латвию откроет новую страницу в отношениях двух стран.
Об этом лидер заявил на совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом в Риге 16 октября.
Зеленский также рассказал о достижении договоренностей о продолжении взаимодействия двух государств на международной арене – в ООН, Совете Европы, ОБСЕ и в форматах межпарламентского взаимодействия.
"Верю, что в будущем наши отношения будут только укрепляться и наполняться новым позитивным содержанием", – подчеркнул украинский президент.
В свою очередь, Эгилс Левитс добавил, что на встрече обсуждались реформы, которые воплощаются в Украине.
"Мы очень высоко ценим стремление президента, парламента реализовать реформы, которые дадут положительные результаты и приблизят Украину к евроатлантической интеграции", – отметил латвийский лидер.
Напомним, что визит Владимира Зеленского начался 16 октября. Помимо Ливитса, президент Украины встретится со спикером латийского парламента Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Президент также встретится с представителями украинской общины в Латвии.
Как уже сообщали "Сегодня", в конце мая Зеленский поздравил нового президента Латвии Эгилса Левитсас победой на выборах.
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