Встреча Зеленского с президентом Латвии: новые подробности

Президенты достигли важного соглашения и обсудили реформы в Украине

Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Латвию откроет новую страницу в отношениях двух стран.

Об этом лидер заявил на совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом в Риге 16 октября.

Зеленский также рассказал о достижении договоренностей о продолжении взаимодействия двух государств на международной арене – в ООН, Совете Европы, ОБСЕ и в форматах межпарламентского взаимодействия.

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"Верю, что в будущем наши отношения будут только укрепляться и наполняться новым позитивным содержанием", – подчеркнул украинский президент.

В свою очередь, Эгилс Левитс добавил, что на встрече обсуждались реформы, которые воплощаются в Украине.

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"Мы очень высоко ценим стремление президента, парламента реализовать реформы, которые дадут положительные результаты и приблизят Украину к евроатлантической интеграции", – отметил латвийский лидер.

Напомним, что визит Владимира Зеленского начался 16 октября. Помимо Ливитса, президент Украины встретится со спикером латийского парламента Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Президент также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Как уже сообщали "Сегодня", в конце мая Зеленский поздравил нового президента Латвии Эгилса Левитсас победой на выборах.

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