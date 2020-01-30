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Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный момент

30 января, 14:23

Президенты Украины и России недавно одновременно находились в Израиле, но не встретились

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Во время визита в Израиль Украина не обращалась к Кремлю относительно встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак, передает "Украинская правда".

"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", – сказал он.

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Ермак также опроверг слухи, что Зеленский уступил свое место на Всемирном форуме памяти Холокоста из-за Путина. Помощник президента добавил, что тема Холокоста президенту близка, и его растрогало, что люди, которые пережили эту трагедию, не могли попасть на Форум, поэтому он и решил передать свои места им.

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Отметим, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял о якобы запросе Киева на встречу Зеленского с Путиным в Израиле. Как сообщали новости "Сегодня", накануне визитов президентов в Кремле также отмечали, что в планах Путина не было общения с Зеленским, но такую встречу не проблема организовать по ходу дела. Позже в Москве объяснили, почему Зеленский и Путин разминулись в Израиле.

А вот сам Зеленский объяснил, зачем ему прямой диалог с Путиным. По словам главы государства, возвращение людей ему важнее вопросов этикета.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Ермак

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