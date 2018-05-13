Встречей с Меркель и Макроном Порошенко "спас" Донбасс: генерал объяснил ситуацию

Президент Украины Петр Порошенко на встрече "нормандской тройки" в немецком Ахене с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном заставил вновь вспомнить об украинском кризисе и вернуть этот вопрос на повестку международной безопасности.

Об этом рассказал "Апострофу" эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он напомнил, что ЕС сейчас переключился на вопрос ядерной сделки с Ираном, которую разорвали США. Однако переговоры в Ахене вернули в головы европейских лидеров украинский вопрос, что дает основания делать осторожные оптимистичные прогнозы для Украины относительно ситуации с Россией.

"Почему? Далее Меркель и Макрон поедут к Путину для обсуждения очень широкого круга проблем, которые будут касаться не только Украины. Что бы ни говорили, но трансатлантическое партнерство дало серьезную трещину: ни Макрон, ни Меркель не смогли убедить Трампа остаться в иранской ядерной сделке. Ситуация там тоже имеет тенденцию к обострению: на ракетные обстрелы якобы иранцев Израиль ответил ударами по позициям Ирана в Сирии. То есть там существует угроза развертывания серьезного конфликта. Если не будут приняты серьезные меры в отношении Ирана, то ситуация может обостряться и дальше. Это, безусловно, отвлекает мировое сообщество и наших партнеров и союзников от проблем Украины. И поэтому визит Порошенко на трехстороннюю встречу в Ахен был достаточно своевременным. Ведь она вернула украинский вопрос в мировое информационное пространство и международную политику безопасности", – объяснил Богдан.

Он отметил, что вместе с Меркель и Макроном президент Евросовета Дональд Туск дают понять, что антироссийская коалиция никуда не делась и Киев может на нее рассчитывать, даже несмотря на более важные для Запада вопросы.

На эту тему высказывался на днях политический эксперт Виталий Портников. Он считает, что ЕС и США не помогут Украине с Донбассом из-за иранского кризиса. По его словам, для Запада решение конфликта на Донбассе не в приоритете и США вместе с ЕС могут помочь Украине разве что с реформами.

В свою очередь как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, Путин может отомстить за встречу в Ахене, что грозит эскалацией ситуации на Донбассе. По его словам, в Кремле недовольны тем, что лидеры "нормандской четверки" в Германии провели без России переговоры по введению миротворцев в Украину.