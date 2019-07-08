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Встречу Гройсмана и Могерини отменили

8 июля, 09:09

Ранее встречу анонсировали на 8 июля

Фото kmu.gov.ua
Фото kmu.gov.ua.

Запланированная на понедельник, 8 июля, встреча в Киеве премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини отменили. Об этом сообщили  в пресс-службе правительства.

"Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года", – указали в пресс-службе.

Напомним, 5 июля в пресс-службе правительства сообщили, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман 8 июля проведет встречу с председателем Евросовета Дональдом Туском и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Глава дипломатии ЕС будет находиться в Киеве для участия в саммите Украина-ЕС.

Как мы писали ранее, 8 июля в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина – Европейский Союз.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

Ранее источники рассказали, каких заявлений ждать по Донбассу. Отдельным пунктом будет записано, что Евросоюз готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса. Помимо этого, в понедельник, 8 июля, Украина и ЕС подпишут еще четыре соглашения.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики" .

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Тег встреча, саммит, Гройсман, могерини

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